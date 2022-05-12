У військовій частині Хабаровського краю вибухнув порох, є загиблий, — ЗМІ

Вибух стався під час розвантаження боєприпасів у селищі Тейсін. Одна людина загинула на місці, вісім звернулися за медичною допомогою.

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У Хабаровському краї стався вибух у військовій частині селища Тейсін Амурського району. Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

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Як стало відомо, вибух стався на пороховому складі під час розвантаження боєприпасів. Один військовослужбовець помер на місці, ще вісім звернулися за медичною допомогою, їх доправили до лікарні. Пізніше в регіональному МОЗ розповіли журналістам, що двоє постраждалих отримали серйозні опіки.

На місці пригоди працювали працівники пожежної служби. ЗМІ пишуть, що причиною події стало порушення правил безпеки.

Нагадаємо, що на початку квітня Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список військовослужбовців із Хабаровського краю, які брали участь у бойових діях на території Київської області. Українська розвідка назвала імена 54 російських окупантів із цього регіону РФ.

Раніше Фокус писав, що у Бєлгородській області зняли роботу ППО по непізнаному об'єкту. У місцевих пабліках припускають, що засоби ППО намагалися збити літак і звинувачують Україну в нападі.

5 травня влада Бєлгородської області також звинувачувала Україну в обстрілах прикордонних населених пунктів.