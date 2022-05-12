У Білгородській області зняли роботу ППО по непізнаному об'єкту (відео)
У місцевих пабліках припускають, що засоби ППО намагалися збити літак, і звинувачують Україну в нападі. В Україні заявляють, що "священної недоторканності кордону вже давно немає".
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У білгородських пабліках у соцмережах повідомляють, що ввечері 11 травня в небі містом Шебекіно помітили авіацію, потім пролунали вибухи. Опубліковано кілька відеороликів, які, швидше за все, зняли роботу ППО по невідомих літаючих об'єктах.
Місцева влада інцидент не коментує, сконцентрувавшись лише на висвітленні інциденту, що стався, в селі Солохи, яке розташоване за кілька кілометрів від українського кордону. За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу села шестеро людей отримали поранення, один загинув.
"Федеральні телеграм-канали пишуть про ще одного загиблого, 14-річного хлопчика. Повідомляю, що це не так. Хлопчик живий і перебуває в обласній лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога", — зазначив Гладков.
В обстрілі росіяни звинувачують Україну.
11 травня радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "24 каналу" заявив, що українські війська на деяких дільницях фронту вийшли до кордону з Росією.
"Питання в тому, що далі. Ну ось ми вийшли на державний кордон. Ми ж розуміємо, що кордон української Харківської та російської Білгородської областей — це зона інтенсивних бойових дій, де російські війська мають десь 15 батальйонних тактичних груп, — сказав Арестович. — Зараз державний кордон нікому не заважатиме, тобто, як росіяни били, так і б'ють через державний кордон, ось вони вчора завдали удару в Сумській області, де давно вже російських військ немає. Так само й наші війська соромитимуться та завдаватимуть поразки противнику там, де це потрібно, як вирішить військове командування. Священної недоторканності кордону вже давно немає, тому сам факт виходу — це символічно".
Нагадаємо, 5 травня влада Білгородської області звинувачувала Україну в обстрілах прикордонних населених пунктів. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, вогонь вівся по селах Журавлівка та Нехотіївка.
Пізніше влада стверджувала, що внаслідок обстрілів із боку України в селі Нехотіївка пошкоджено п'ять будинків і лінії електропередач, але жертв серед мирного населення немає.