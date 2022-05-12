У Білгородській області зняли роботу ППО по непізнаному об'єкту (відео)

У місцевих пабліках припускають, що засоби ППО намагалися збити літак, і звинувачують Україну в нападі. В Україні заявляють, що "священної недоторканності кордону вже давно немає".

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У білгородських пабліках у соцмережах повідомляють, що ввечері 11 травня в небі містом Шебекіно помітили авіацію, потім пролунали вибухи. Опубліковано кілька відеороликів, які, швидше за все, зняли роботу ППО по невідомих літаючих об'єктах.

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[ + – ] Село Солохи розташоване за кілька кілометрів від українського кордону

Місцева влада інцидент не коментує, сконцентрувавшись лише на висвітленні інциденту, що стався, в селі Солохи, яке розташоване за кілька кілометрів від українського кордону. За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу села шестеро людей отримали поранення, один загинув.

"Федеральні телеграм-канали пишуть про ще одного загиблого, 14-річного хлопчика. Повідомляю, що це не так. Хлопчик живий і перебуває в обласній лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога", — зазначив Гладков.

В обстрілі росіяни звинувачують Україну.

11 травня радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "24 каналу" заявив, що українські війська на деяких дільницях фронту вийшли до кордону з Росією.

"Питання в тому, що далі. Ну ось ми вийшли на державний кордон. Ми ж розуміємо, що кордон української Харківської та російської Білгородської областей — це зона інтенсивних бойових дій, де російські війська мають десь 15 батальйонних тактичних груп, — сказав Арестович. — Зараз державний кордон нікому не заважатиме, тобто, як росіяни били, так і б'ють через державний кордон, ось вони вчора завдали удару в Сумській області, де давно вже російських військ немає. Так само й наші війська соромитимуться та завдаватимуть поразки противнику там, де це потрібно, як вирішить військове командування. Священної недоторканності кордону вже давно немає, тому сам факт виходу — це символічно".

Нагадаємо, 5 травня влада Білгородської області звинувачувала Україну в обстрілах прикордонних населених пунктів. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, вогонь вівся по селах Журавлівка та Нехотіївка.

Пізніше влада стверджувала, що внаслідок обстрілів із боку України в селі Нехотіївка пошкоджено п'ять будинків і лінії електропередач, але жертв серед мирного населення немає.