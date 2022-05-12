В Белгородской области сняли работу ПВО по неопознанному объекту (видео)
В местных пабликах предполагают, что средства ПВО пытались сбить самолет и винят Украину в нападении. В Украине заявляют, что "священной неприкосновенности границы давно уже нет".
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В белгородских пабликах в соцсетях сообщают, что вечером 11 мая в небе на городом Шебекино заметили авиацию, затем раздались взрывы. Опубликованы несколько видеороликов, скорее всего, запечатлевших работу ПВО по неопознанным летающим объектам.
Местные власти инцидент не комментируют, сконцентрировавшись только на освещении инцидента, произошедшего в селе Солохи, которое расположено в нескольких километрах от украинской границы. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села шесть человек получили ранения, один погиб.
"Федеральные телеграм-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил Гладков.
В обстреле россияне обвиняют Украину.
11 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "24 канала" заявил, что украинские войска на некоторых участках фронта вышли к границе с Россией.
"Вопрос в том, что дальше. Ну вот мы вышли на государственную границу. Мы же понимаем, что граница украинской Харьковской и российской Белгородской областей — это зона интенсивных боевых действий, где российские войска имеют где-то 15 батальонных тактических групп, — сказал Арестович. — Сейчас государственная граница никому мешать не будет, то есть, как россияне били, так и бьют через государственную границу, вот они вчера нанесли удар в Сумской области, где давно уже российских войск нет. Так же и наши войска не будут стесняться и наносить поражение противнику там и где это нужно, как решит военное командование. Священной неприкосновенности границы давно уже нет, поэтому сам факт выхода – это символично.
Напомним, 5 мая власти Белгородской области обвиняли Украину в обстрелах приграничных населенных пунктов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, огонь велся по селам Журавлевка и Нехотеевка.
Позже власти утверждали, что в результате обстрелов со стороны Украины в селе Нехотеевка повреждены пять домов и линии электропередач, но жертв среди мирного населения нет.