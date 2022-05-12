В Белгородской области сняли работу ПВО по неопознанному объекту (видео)

В местных пабликах предполагают, что средства ПВО пытались сбить самолет и винят Украину в нападении. В Украине заявляют, что "священной неприкосновенности границы давно уже нет".

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В белгородских пабликах в соцсетях сообщают, что вечером 11 мая в небе на городом Шебекино заметили авиацию, затем раздались взрывы. Опубликованы несколько видеороликов, скорее всего, запечатлевших работу ПВО по неопознанным летающим объектам.

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[ + – ] Село Солохи расположено в нескольких километрах от украинской границы

Местные власти инцидент не комментируют, сконцентрировавшись только на освещении инцидента, произошедшего в селе Солохи, которое расположено в нескольких километрах от украинской границы. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села шесть человек получили ранения, один погиб.

"Федеральные телеграм-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил Гладков.

В обстреле россияне обвиняют Украину.

11 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "24 канала" заявил, что украинские войска на некоторых участках фронта вышли к границе с Россией.

"Вопрос в том, что дальше. Ну вот мы вышли на государственную границу. Мы же понимаем, что граница украинской Харьковской и российской Белгородской областей — это зона интенсивных боевых действий, где российские войска имеют где-то 15 батальонных тактических групп, — сказал Арестович. — Сейчас государственная граница никому мешать не будет, то есть, как россияне били, так и бьют через государственную границу, вот они вчера нанесли удар в Сумской области, где давно уже российских войск нет. Так же и наши войска не будут стесняться и наносить поражение противнику там и где это нужно, как решит военное командование. Священной неприкосновенности границы давно уже нет, поэтому сам факт выхода – это символично.

Напомним, 5 мая власти Белгородской области обвиняли Украину в обстрелах приграничных населенных пунктов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, огонь велся по селам Журавлевка и Нехотеевка.

Позже власти утверждали, что в результате обстрелов со стороны Украины в селе Нехотеевка повреждены пять домов и линии электропередач, но жертв среди мирного населения нет.