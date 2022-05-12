Минобороны РФ просит дать ему право рубить лес без разрешения, — СМИ

Проект документа допускает неконтролируемую вырубку леса для нужд обороны без выделения лесных участков и выдачи разрешений. Транспортировка древесины также будет проходить без сопроводительных документов.

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Министерство обороны России просит наделить военных правом вырубать лесные насаждения без оформления разрешений. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на соответствующий проект правительства, разработанный министерством.

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Как стало известно, этот документ даст возможность российским военным проводить выборочную и сплошную вырубку леса для нужд оборонного сектора, причем без выделения отдельных лесных участков, установления сервитута и выдачи соответствующих бумаг.

Как пишут журналисты, речь в проекте идет о любых лесных насаждениях — деревьях, кустарниках и лианах, вне зависимости от их возраста и целевого назначения.

"Допускается проведение выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан) любого возраста и интенсивности вне зависимости от целевого назначения лесов для нужд обороны, без предоставления лесных участков, без установления сервитута и выдачи разрешительных документов, являющихся основанием для рубки лесных насаждений", – говорится в документе.

Предполагается, что после вырубки федеральный орган исполнительной власти по вопросам обороны просто будет извещать в течение месяца о проведенных работах региональные власти.

Помимо этого, транспортировка древесины для нужд обороны также будет осуществляться без оформления электронных сопроводительных документов.

Новый порядок будет действовать со дня его подписания до 31 декабря текущего года.

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