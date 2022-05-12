Міноборони РФ просить дати йому право рубати ліс без дозволу, — ЗМІ

Проєкт документа допускає неконтрольоване вирубування лісу для потреб оборони без виділення лісових ділянок і видавання дозволів. Транспортування деревини також проходитиме без супровідних документів.

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Міністерство оборони Росії просить наділити військових правом вирубувати лісові насадження без оформлення дозволів. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на відповідний проєкт уряду, розроблений міністерством.

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Як стало відомо, цей документ надасть можливість російським військовим проводити вибіркове та суцільне вирубування лісу для потреб оборонного сектору, причому без виділення окремих лісових ділянок, встановлення сервітуту та видавання відповідних паперів.

Як пишуть журналісти, в проєкті йдеться про будь-які лісові насадження — дерева, чагарники та ліани, незалежно від їх віку та цільового призначення.

"Допускається проведення вибіркових вирубувань і суцільних вирубувань лісових насаджень (дерев, чагарників, ліан) будь-якого віку й інтенсивності незалежно від цільового призначення лісів для потреб оборони, без надання лісових ділянок, без встановлення сервітуту та видавання дозвільних документів, що є підставою для вирубування лісових насаджень", — йдеться у документі.

Передбачається, що після вирубування федеральний орган виконавчої влади з питань оборони просто сповіщатиме протягом місяця про проведені роботи регіональній владі.

Крім того, транспортування деревини для потреб оборони також здійснюватиметься без оформлення електронних супровідних документів.

Новий порядок діятиме з дня його підписання до 31 грудня поточного року.

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