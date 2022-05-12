"Слил страну в унитаз": знаток "Что? Где? Когда?" раскритиковал Путина (видео)

Обладатель "Хрустальной совы" объявлен в розыск МВД России за пост, в котором назвал маршала Жукова убийцей.

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Знаток телевизионного проекта "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров отреагировал на новость, что МВД России объявило его в розыск. Об этом журналист рассказал в интервью Euro TV.

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Аскеров открыто раскритиковал президента РФ Владимира Путина за выбранный курс, отметив, что ни к чему хорошему нынешний путь России не приведет. На данный момент азербайджанский журналист находится не в России.

"Удивительно, насколько просто все. Эта страна поступила со мной так, да и не только со мной, что ты уже не смотришь на нее, как на что-то родное. Вот представьте, что у вас есть бабушка, вы о ней заботитесь. И в один день вы приходите, а она достает топор и начинает крушить все. И как-то сразу забывается, что она когда-то пела вам колыбельные. Последнее, что остается, это вот этот топор, которым вас чуть не зарубили. Человек за считанные дни слил в унитаз целую страну. Взял и уничтожил. Ее стерли с карты мира. С экономической, со спортивной. Этой страны уже нет. Я не представляю, зачем туда возвращаться. Как можно жить в стране, если ты едешь по улице, а на здании театра нацистская свастика? Ты просто уже не можешь там жить. Собирается огромная толпа и все в экстазе кричат какие-то фашистские лозунги", — сказал Аскеров.

Кто такой Ровшан Аскеров?

Ровшан Аскеров известен тем, что работал спортивным обозревателем в газете "Спорт-экспресс" и на телеканале "НТВ-Плюс", куда пришел по приглашению известного спортивного журналиста Василия Уткина. В "Что? Где? Когда" журналист играл с 1989 года, однако в 2018 году объявил о завершении игровой карьеры.

Ровшан Аскеров 6 апреля опубликовал пост, в котором рассказал, что "убийца в погонах Г.К. Жуков был еще и воришкой. Он вывозил из Германии в "значительных количествах" мебель, произведения искусства, различное другое трофейное имущество для своего личного пользования. Так отмечено в следствии по его делу".

Напомним, что против бывшего участника интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело, обвинив его в реабилитации нацизма. Причиной стал пост журналиста о маршале Жукове. А пожаловался на него Исторический музей.

11 мая стало известно, что Аскеров объявлен в розыск. Статья, которую инкриминируют интеллектуалу, предусматривает наказание до пяти лет заключения.