"Злив країну в унітаз": знавець "Що? Де? Коли?" розкритикував Путіна (відео)

Власника "Кришталевої сови" оголошено в розшук МВС Росії за пост, в якому він назвав маршала Жукова вбивцею.

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Знавець телевізійного проєкту "Що? Де? Коли?" Ровшан Аскеров відреагував на новину, що МВС Росії оголосило його в розшук. Про це журналіст розповів в інтерв'ю Euro TV.

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Аскеров відкрито розкритикував президента РФ Володимира Путіна за обраний курс, зазначивши, що ні до чого доброго нинішній шлях Росії не приведе. Наразі азербайджанський журналіст перебуває не в Росії.

"Дивно, наскільки просто все. Ця країна вчинила зі мною так, та й не тільки зі мною, що ти вже не дивишся на неї, як на щось рідне. Ось уявіть, що у вас є бабуся, ви про неї дбаєте. І в один день ви приходите, а вона дістає сокиру і починає трощити все. І якось відразу забувається, що вона колись співала вам колискові. Останнє, що залишається, це ось ця сокира, якою вас ледь не зарубали. Чоловік за лічені дні злив в унітаз цілу країну. Взяв і знищив. Її стерли з карти світу. З економічної, зі спортивної. Цієї країни вже немає. Я не уявляю, навіщо туди повертатися. Як можна жити в країні, якщо ти їдеш вулицею, а на будівлі театру нацистська свастика? Ти просто вже не можеш там жити. Збирається величезний натовп і всі в екстазі кричать якісь фашистські гасла", — сказав Аскеров.

Хто такий Ровшан Аскер?

Ровшан Аскеров відомий тим, що працював спортивним оглядачем у газеті "Спорт-експрес" та на телеканалі "НТВ-Плюс", куди прийшов на запрошення відомого спортивного журналіста Василя Уткіна. В "Що? Де? Коли" журналіст грав з 1989 року, проте у 2018 році оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Ровшан Аскеров 6 квітня опублікував пост, в якому розповів, що "вбивця в погонах Г.К. Жуков був ще й злодюжкою. Він вивозив з Німеччини у "значних кількостях" меблі, твори мистецтва, різне інше трофейне майно для свого особистого користування. Так зазначено у слідстві у його справі".

Нагадаємо, що проти колишнього учасника інтелектуального шоу "Що? Де? Коли?" Ровшана Аскерова порушили кримінальну справу, звинувативши його в реабілітації нацизму. Причиною став пост журналіста про маршала Жукова. А поскаржився на нього Історичний музей.

11 травня стало відомо, що Аскера оголошено в розшук. Стаття, яку інкримінують інтелектуалу, передбачає покарання до п'яти років ув'язнення.