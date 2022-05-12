В Китае загорелся самолет с 122 людьми на борту, есть пострадавшие (видео)

Инцидент произошел в муниципалитете Чунцин. На борту во время вылета произошел взрыв, после чего воздушное судно вылетело за пределы трассы и загорелось.

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Пассажирский самолет Airbus A319 в китайском муниципалитете Чунцин потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает специализированный ресурс ChinaAviationReview на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что лайнер, на борту которого находилось 113 пассажиров и 9 членов экипажа, взлетел с полосы, однако полет был внезапно прерван, после чего прогремел взрыв. Самолет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы. Погибших при происшествии нет, все пассажиры отделались легким испугом и мелкими травмами. Им уже оказали помощь.

Два месяца назад потерпел крушение другой самолет китайской авиакомпании, однако тогда в результате катастрофы погибли люди. Самолет следовал из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, на его борту находились 132 человека. Выжить не удалось никому. После этого власти Китая ужесточили требования к безопасности самолетов.

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Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Москве на 9 мая отменили воздушную часть парада, сославшись на плохие погодные условия. Однако существует версия, что причиной отмены воздушной части стала неисправность ключевого объекта парада, самолета Ил-80. Таким образом, во время парада через Красную площадь не пролетела российская боевая авиация, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160 и специальный борт президента РФ, так называемый самолет "судного дня", Ил-80.

Также Фокус сообщал, что китайский марсоход обнаружил воду на месте посадки на Марс. Марсоход Zhurong нашел доказательства того, что вода на Марсе существовала намного дольше, чем считали ученые. Китайский марсоход, который вместе с орбитальным аппаратом "Тяньвэнь-1" прибыл на Марс в мае 2021 года уже давно выполнил основную часть своей миссии.