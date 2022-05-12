У Китаї спалахнув літак зі 122 людьми на борту, є постраждалі (відео)

Інцидент стався у муніципалітеті Чунцін. На борту під час вильоту стався вибух, після чого повітряне судно вилетіло за межі траси та спалахнуло.

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Пасажирський літак Airbus A319 у китайському муніципалітеті Чунцін зазнав аварії на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє спеціалізований ресурс ChinaAviationReview на своїй сторінці у Twitter.

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Зазначається, що лайнер, на борту якого було 113 пасажирів і 9 членів екіпажу, злетів зі смуги, проте політ був раптово перерваний, після чого пролунав вибух. Літак вийшов за межі злітно-посадкової смуги. Загиблих у пригоді немає, усі пасажири відбулися легким переляком і дрібними травмами. Їм уже надали допомогу.

Два місяці тому зазнав аварії інший літак китайської авіакомпанії, проте тоді внаслідок катастрофи загинули люди. Літак прямував із південно-західного міста Куньмін у Гуанчжоу, на його борту знаходилися 132 особи. Вижити не вдалося нікому. Після цього влада Китаю посилила вимоги до безпеки літаків.

[ + – ] Відео з авіакатастрофи в Китаї

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Москві на 9 травня скасували повітряну частину параду, пославшись на погані погодні умови. Проте існує версія, що причиною скасування повітряної частини стала несправність ключового об'єкта параду літака Іл-80. Так, під час параду через Червону площу не пролетіла російська бойова авіація, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-160 та спеціальний борт президента РФ, так званий літак судного дня, Іл-80.

Також Фокус повідомляв, що італійський марсохід знайшов воду на місці посадки на Марс. Марсохід Zhurong знайшов докази того, що вода на Марсі існувала набагато довше, ніж вважали вчені. Китайський марсохід, який разом з орбітальним апаратом "Тяньвень-1" прибув на Марс у травні 2021 року, вже давно виконав основну частину своєї місії.