Санкционный удар. "Совкомфлот" вынужден продавать часть своего флота, — WSJ

Российский гигант-судовладелец испытывает трудности с погашением кредитов. Речь идет о займах на общую сумму в $2,1 млрд.

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Российский танкерный гигант "Совкомфлот" продал несколько судов в страны Азии и Ближнего востока, поскольку российская государственная компания работает над погашением кредитов перед западными банками, прекратившими деловые связи в целях соблюдения антироссийских санкций. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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В статье говорится, что один из крупнейших мировых операторов танкеров — "Совкомфлот", вынужден был продать пять танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре судна-газовоза сингапурской компании Eastern Pacific Shipping. Посредническая организация Eastern Pacific выплатила 700 млн долларов банку, который получил право собственности на эти суда, сообщает WSJ.

Также сообщается, что "Совкомфлот" ведет переговоры с разными компаниями, в том числе с китайской China Merchants Group, поскольку намерен продать до трети своих кораблей. Некоторые сделки, возможно, будут проходить через сеть подставных компаний, чтобы избежать штрафных мер из-за сотрудничества с компанией, находящейся под санкциями. Поэтому будущие владельцы судов могут остаться неизвестными.

Информация из российских источников

В то же время российские СМИ пишут, что намерения "Совкомфлота" продать часть своих кораблей связаны не только с введенными экономическими санкциями против РФ. Компания сообщила, что планирует продавать "возрастные" суда.

"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", — говорится в сообщении компании.

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Также "Совкомфлот" в конце апреля заявил, что "сохраняет финансовую устойчивость и обладает финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств". Однако по данным британского издания Lloyd’s list несмотря на заявления о финансовой стабильности, "Совкомфлот" ищет возможности продать 40 судов из 121.

"По сути, у всех банков и фрахтователей есть время до 15 мая, чтобы фактически расторгнуть контракты, а это означает, что у "Совкомфлота" очень мало времени, чтобы погасить кредиты, и на самом деле есть только один способ сделать это — продать суда".

Точные суммы кредитов западных банков неизвестны, но в последней консолидированной отчетности речь шла о займах по краткосрочным и долгосрочным контрактам на сумму $2,1 млрд.

Ранее сообщалось, что российская экономика переживает период самого стремительного спада за последние 28 лет. Как сообщает издание Bloombeg, в 2022 году российская экономика упадет на 12%, а в 2023 году падение продолжится.

Из-за масштабного военного вторжения в Украину западные страны ввели против РФ более 10 тысяч санкций. По словам нардепа Ростислава Павленко, таким образом Россия при президенте Владимире Путине установила некий рекорд по количеству санкций, которые были введены в отношении страны с начала ее существования.