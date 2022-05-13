Санкційний удар. "Совкомфлот" змушений продавати частину свого флоту, — WSJ

Російський гігант-судновласник зазнає труднощів із погашенням кредитів. Йдеться про позики на загальну суму $2,1 млрд.

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Російський танкерний гігант "Совкомфлот" продав кілька суден у країни Азії та Близького сходу, оскільки російська державна компанія працює над погашенням кредитів перед західними банками, які припинили ділові зв'язки з метою дотримання антиросійських санкцій. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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У статті йдеться про те, що один з найбільших світових операторів танкерів — "Совкомфлот", змушений був продати п'ять танкерів дубайської компанії Koban Shipping і чотири судна-газовози сінгапурської компанії Eastern Pacific Shipping. Посередницька організація Eastern Pacific виплатила 700 млн доларів банку, який отримав право власності на ці кораблі, повідомляє WSJ.

Також повідомляють, що "Совкомфлот" веде переговори з різними компаніями, зокрема з китайською China Merchants Group, оскільки має на меті продати до третини своїх кораблів. Деякі угоди, можливо, проходитимуть через мережу підставних компаній, щоб уникнути штрафних заходів через співпрацю з компанією, що перебуває під санкціями. Тому майбутні власники кораблів можуть залишитись невідомими.

Інформація з російських джерел

Водночас російські ЗМІ пишуть, що наміри "Совкомфлоту" продати частину своїх кораблів пов'язані не лише із запровадженими економічними санкціями проти РФ. Компанія повідомила, що планує продавати "вікові" судна.

"До продажу на ринку пропонують віковий тоннаж, а також судна, експлуатація яких не є доцільною через введені щодо російського торговельного флоту обмеження", — йдеться в повідомленні компанії.

[ + – ] Фінансовий стан ПАТ "Совкомфлот"

Також "Совкомфлот" наприкінці квітня заявив, що "зберігає фінансову стійкість і має фінансові ресурси, необхідні для виконання своїх зобов'язань". Проте, за даними британського видання Lloyd's list, попри заяви про фінансову стабільність, "Совкомфлот" шукає можливості продати 40 кораблів зі 121.

"По суті, у всіх банків та фрахтувальників є час до 15 травня, щоб фактично розірвати контракти, а це означає, що у "Совкомфлоту" дуже мало часу, щоб погасити кредити, і насправді є лише один спосіб зробити це — продати судна".

Точні суми кредитів західних банків невідомі, але в останній консолідованій звітності йшлося про позики за короткостроковими та довгостроковими контрактами на суму $2,1 млрд.

Раніше повідомляли, що російська економіка переживає період найшвидшого спаду за останні 28 років. Як повідомляє видання Bloombeg, 2022 року російська економіка впаде на 12%, а 2023 року падіння продовжиться.

Через масштабне військове вторгнення в Україну західні країни ввели проти РФ понад 10 тисяч санкцій. За словами нардепа Ростислава Павленка, так Росія за президента Володимира Путіна встановила якийсь рекорд за кількістю санкцій, які запроваджені проти країни від початку її існування.