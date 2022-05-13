Джонсон хочет уволить 90 тыс. чиновников, это сэкономит правительству $4,4 млрд, — СМИ

Глава британского правительства призвал снизить стоимость жизни в Соединенном Королевстве, а сохраненные средства направить на помощь британцам в условиях кризиса.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал министрам сократить численность государственной службы на одну пятую, чтобы высвободить миллиарды для снижения налоговой нагрузки на людей. Об этом пишет Daily Mail.

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Как сообщают журналисты, в результате этого своих рабочих мест могут лишиться около 90 тыс. британских госслужащих.

"Каждый фунт, который правительство берет у налогоплательщиков, — это деньги, которые они могут потратить на собственные приоритеты, на свою жизнь", — прокомментировал свое решение Джонсон.

По словам премьер-министра, государственная служба "раздулась" во время пандемии коронавируса, но теперь надо сократить расходы, чтобы уменьшить стоимость жизни в Великобритании. Он уверен, что такие меры позволят в будущем существенно снизить налоги.

Как рассказал секретарь правительства Саймон Кейс в письме к государственным служащим, основная цель состоит в том, чтобы вернуться к штатному расписанию госструктур 2016 года в течение ближайших трех лет. Министрам дали один месяц, чтобы разработать соответствующие планы по сокращению численности чиновников.

Джейкоб Рис-Могг, младший министр по использованию возможностей Брекзита и эффективности правительства, заявил, что он просто уволит сотрудников, привлеченных для борьбы с Covid-19 и последствиями Брекзита.

По информации журналистов, если такие шаги будут предприняты, то это позволит правительству экономить 3,6 млрд фунтов стерлингов ($4.4 млрд) ежегодно.

В то же время, профсоюз государственных служащих уже назвал план правительства непродуманным. В настоящее время серьезно обсуждается проведение массовой забастовки.

Напомним, Великобритания объявила о новых санкциях против РФ и Беларуси, они включают импортные пошлины и запреты на экспорт. В частности, Лондон ввел 35% пошлины на платину и палладий из РФ.

Ранее Фокус писал, что в Британии хотят заменить 26 млн газовых котлов.