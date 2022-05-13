Джонсон хоче звільнити 90 тис. чиновників, це заощадить уряду $4,4 млрд, — ЗМІ

Глава британського уряду закликав знизити вартість життя у Сполученому Королівстві, а збережені кошти спрямувати на допомогу британцям за умов кризи.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наказав міністрам скоротити чисельність державної служби на одну п'яту, щоб вивільнити мільярди для зниження податкового навантаження на людей. Про це пише Daily Mail.

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Як повідомляють журналісти, зрештою своїх робочих місць можуть позбутися майже 90 тис. британських держслужбовців.

"Кожен фунт, який уряд бере у платників податків, — це гроші, які вони можуть витратити на власні пріоритети, на своє життя", — прокоментував своє рішення Джонсон.

За словами прем'єр-міністра, державна служба "роздулася" під час пандемії коронавірусу, але тепер треба скоротити витрати, щоб зменшити вартість життя у Великій Британії. Він упевнений, що такі заходи дозволять у майбутньому суттєво знизити податки.

Як розповів секретар уряду Саймон Кейс у листі до державних службовців, основна мета полягає у тому, щоб повернутися до штатного розкладу держструктур 2016 року протягом найближчих трьох років. Міністрам дали один місяць, щоб розробити відповідні плани щодо скорочення чисельності чиновників.

Джейкоб Ріс-Могг, молодший міністр із використання можливостей Брекзиту та ефективності уряду, заявив, що він просто звільнить співробітників, залучених для боротьби з Covid-19 та наслідками Брекзіту.

За інформацією журналістів, якщо такі кроки будуть зроблені, це дозволить уряду економити 3,6 млрд фунтів стерлінгів ($4.4 млрд) щорічно.

Водночас, профспілка державних службовців уже назвала план уряду непродуманим. Нині серйозно обговорюється проведення масового страйку.

Нагадаємо, Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ та Білорусі, вони враховують імпортні мита та заборони на експорт. Зокрема, Лондон ввів 35% мита на платину та паладій з РФ.

Раніше Фокус писав, що в Британії хочуть замінити 26 млн газових котлів.