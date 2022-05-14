Путин созывает саммит лидеров стран ОДКБ

На переговорах в столице России, по данным журналистов, главы государств обсудят текущую обстановку в регионе и меры реагирования на угрозы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент России Владимир Путин созывает на понедельник, 16 мая, заседание лидеров стран, которые входят в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает государственное агентство Беларуси "Белта".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, встреча лидеров ОКДБ, которую созывает Владимир Путин, будет посвящена 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-й летней годовщине с момента создания самой Организации.

Саммит состоится 16 мая в Москве.

"Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы", — говорится в сообщении "Белты".

Госагентство Беларуси также отмечает, что у Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко запланированы двухсторонние переговоры, в ходе которой лидеры двух стран обсудят развитие кооперации и совместную работа над импортозамещением на фоне международных санкций.

На саммите в Москве также ожидаются президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также главы Киргызстана и Таджикистана.

Анонс саммита лидеров ОДКБ в Москве ранее анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, у руководителей стран-членов Организации, помимо переговоров, также запланировано отдельное общение в формате "рабочего завтрака".

По итогам саммита лидеров ОДКБ, как утверждает Песков, перед журналистами на брифинге выступят генеральный секретарь Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, за два дня до полномасштабного вторжения Казахстан заявил, что не будет признавать "Л/ДНР" в качестве независимых государств. Глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди также уверял, что страны ОДКБ не планируют отправлять свои войска в Украину.

Также сообщалось, что страны ОДКБ отказались воевать против Украины. По данным военной разведки Минобороны, члены Организации могут отправить свой военный контингент в Беларусь или Россию при условии, если ВСУ вторгнуться на территорию союзников.