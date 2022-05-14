Путін скликає саміт лідерів країн ОДКБ

На переговорах у столиці Росії, за даними журналістів, глави держав обговорять поточну обстановку в регіоні та заходи реагування на загрози.

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Президент Росії Володимир Путін скликає на понеділок, 16 травня, засідання лідерів країн, що входять до складу Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Про це повідомляє державне агентство Білорусі "Белта".

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За даними журналістів, зустріч лідерів ОКДБ, яку скликає Володимир Путін, буде присвячена 30-річчю підписання Договору про колективну безпеку та 20-та річниці з моменту створення самої Організації.

Саміт відбудеться 16 травня в Москві.

"Лідери країн обміняються думками щодо актуальних питань поточної обстановки в регіоні та світі, обговорять заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози, що виникають", — ідеться в повідомленні "Белти".

Держагентство Білорусі також зазначає, що у Володимира Путіна та білоруського президента Олександра Лукашенка заплановані двосторонні переговори, у ході якої лідери двох країн обговорять розвиток кооперації та спільну роботу над імпортозаміщенням на тлі міжнародних санкцій.

На саміті в Москві також очікуються президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також глави Киргизстану й Таджикистану.

Анонс саміту лідерів ОДКБ у Москві раніше анонсував прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. За його словами, у керівників країн-членів Організації, окрім переговорів, також заплановано окреме спілкування у форматі "робочого сніданку".

За підсумками саміту лідерів ОДКБ, як стверджує Пєсков, перед журналістами на брифінгу виступатимуть генеральний секретар Станіслав Зась і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Нагадаємо, за два дні до повномасштабного вторгнення Казахстан заявив, що не визнаватиме "Л/ДНР" як незалежні держави. Глава казахського МЗС Мухтар Тлеуберді також запевняв, що країни ОДКБ не планують надсилати свої війська в Україну.

Також повідомлялося, що країни ОДКБ відмовилися воювати проти України. За даними військової розвідки Міноборони, члени Організації можуть відправити свій військовий контингент до Білорусі чи Росії за умови, якщо ЗСУ вторгнуться на територію союзників.