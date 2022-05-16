"Иллюзий быть не должно": РФ не смирится со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, — Рябков

В МИД России считают, что вступление Скандинавских стран в Альянс является большой ошибкой с далеко идущими последствиями.

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков 16 мая заявил, что у Вашингтона и Брюсселя не должно быть иллюзий по поводу того, что Россия смирится со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. Дипломат считает, что предпринимаемые этими странами шаги не послужат укреплению их безопасности. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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Замминистра внешнеполитического ведомства полагает, что политики Запада неверно расценивают события на международной арене в контексте формирования принципов безопасности.

"Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", — сказал Рябков журналистам в Москве.

По его словам, Россия не будет мириться с присоединением Швеции и Финляндии к НАТО и будет находить возможности обеспечивать свою безопасность в зависимости от того, как будет складываться ситуация, однако в любом случае уровень военной напряженности в регионе увеличится.

"В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно", — подчеркнул Рябков.

Рябков также назвал планы Швеции и Финляндии стать членами Альянса ошибкой, с далеко идущими последствиями. Но, по мнению замминистра, это говорит об уровне руководителей стран, которые принимают подобные решения.

Тем временем, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за последствиями решений двух Скандинавских стран стать членами Альянса и тщательно фиксирует их заявления о том, что они не собираются размещать у себя иностранные военные базы или системы вооружений.

"Будем очень внимательно следить, какие будут последствия в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке", — заключил Песков.

Напомним, что в воскресенье 15 мая стало известно об официально принятом решении властей Финляндии о вступлении в НАТО. Перед этим президент страны Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в свою очередь сказал, что этот шаг является ошибкой. По мнению главы Кремля, Финляндия ошибочно отказывается от политики нейтралитета, поскольку ее безопасности ничего не угрожает.