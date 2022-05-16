"Ілюзій бути не повинно": РФ не змириться зі вступом до НАТО Швеції та Фінляндії, — Рябков

В МЗС Росії вважають, що вступ Скандинавських країн до Альянсу є великою помилкою з далекосяжними наслідками.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков 16 травня заявив, що Вашингтон і Брюссель не мають ілюзій щодо того, що Росія змириться з вступом до НАТО Швеції та Фінляндії. Дипломат вважає, що кроки, які робляться цими країнами, не послужать зміцненню їхньої безпеки. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Заступник міністра зовнішньополітичного відомства вважає, що політики Заходу неправильно розцінюють події на міжнародній арені в контексті формування принципів безпеки.

"Ситуація, звичайно ж, радикально змінюється у світлі того, що відбувається. Те, що безпека Швеції, як і Фінляндії, якщо на те пішло, внаслідок цього рішення не зміцниться, для нас абсолютно очевидно", — сказав Рябков журналістам у Москві.

За його словами, Росія не миритиметься з приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО та знаходитиме можливості гарантувати свою безпеку залежно від того, як складатиметься ситуація, однак у будь-якому разі рівень військової напруги в регіоні збільшиться.

"У якій формі ми будемо гарантувати свою безпеку після зміни цієї загальної натовської конфігурації, питання окреме. Це залежатиме від того, що в практичному плані стане наслідком очікуваного приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу. Жодних ілюзій про те, що ми будемо з цим просто миритися, у них бути не повинно", — наголосив Рябков.

Рябков також назвав плани Швеції та Фінляндії стати членами Альянсу помилкою, з далекосяжними наслідками. Але, на думку заступника міністра, це говорить про рівень керівників країн, які ухвалюють подібні рішення.

Тим часом спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно стежить за наслідками рішень двох Скандинавських країн стати членами Альянсу та ретельно фіксує їхні заяви про те, що вони не збираються розміщувати у себе іноземні військові бази або системи озброєнь.

"Будемо дуже уважно стежити, які будуть наслідки в прикладному плані з точки зору нашої безпеки, яка має бути гарантована в абсолютно безумовному порядку", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що в неділю 15 травня стало відомо про офіційно ухвалене рішення влади Фінляндії про вступ до НАТО. Перед цим президент країни Саулі Нійністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, який, зі свого боку, сказав, що цей крок є помилкою. На думку глави Кремля, Фінляндія помилково відмовляється від політики нейтралітету, оскільки її безпеці нічого не загрожує.