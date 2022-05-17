"Горный удар": на российской шахте в Кузбассе произошел обвал

Обрушение произошло на шахте "Таштагольская" в Кемеровской области РФ в результате горного удара. Из-под завалов эвакуировали 252 человека.

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Сегодня на расположенной в Кемеровской области шахте "Таштагольская" произошло обрушение в результате горного удара. Об этом сообщает российское издание "Росбалт" со ссылкой на администрацию предприятия.

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По сведениям журналистов, на поверхность вывели 140 человек, еще 98 оставались под завалами.

Чуть позже агентство "Интерфакс" написало, что всего на шахте во время происшествия находилось 252 человека, но всех удалось эвакуировать. По их словам, никто из горняков не пострадал.

"Все шахтеры выведены на поверхность. На месте работают три отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона", — прокомментировали происшествие в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Таштагольский рудник, на котором добывают железную руду, подконтролен горнорудному филиалу АО "Евраз ЗСМК" (Западно-Сибирский металлургический комбинат).

В начале февраля сообщалось, что компания "Евраз" инвестирует более 10 млрд руб в реконструкцию Таштагольского рудника.

Напомним, 12 мая в воинской части в Хабаровском крае взорвался порох. Взрыв произошел при разгрузке боеприпасов в поселке Тейсин. Один человек погиб на месте, восемь обратились за медпомощью.

Ранее Фокус писал, что в российском Саратове столкнулись два военных вертолета.