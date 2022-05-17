"Гірський удар": на російській шахті в Кузбасі стався обвал

Обвал стався на шахті "Таштагольська" в Кемеровській області РФ унаслідок гірського удару. З-під завалів евакуювали 252 особи.

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Сьогодні на розташованій у Кемеровській області шахті "Таштагольська" стався обвал у результаті гірського удару. Про це повідомляє російське видання "Росбалт" із посиланням на адміністрацію підприємства.

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За даними журналістів, на поверхню вивели 140 людей, ще 98 залишалися під завалами.

Трохи пізніше агентство "Інтерфакс" написало, що всього на шахті під час події перебували 252 особи, але всіх вдалося евакуювати. За їхніми словами, ніхто із гірників не постраждав.

"Усі шахтарі виведені на поверхню. На місці працюють три відділення рятувальників і оперативна група місцевого пожежно-рятувального гарнізону", — прокоментували пригоду в пресслужбі МНС Кузбасу.

Обставини та причини інциденту з'ясовуються.

Таштагольський рудник, на якому видобувають залізняк, підконтрольний гірничорудній філії АТ "Євраз ЗСМК" (Західно-Сибірський металургійний комбінат).

На початку лютого повідомлялося, що компанія "Євраз" інвестує понад 10 млрд руб у реконструкцію Таштагольського рудника.

Нагадаємо, 12 травня у військовій частині в Хабаровському краї вибухнув порох. Вибух стався під час розвантаження боєприпасів у селищі Тейсін. Одна людина загинула на місці, вісім звернулися за медичною допомогою.

Раніше Фокус писав, що в російському Саратові зіткнулися два військові вертольоти.