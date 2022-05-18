Впервые за Cтарую партию: Маск на будущих выборах пообещал поддержать республиканцев

Бизнесмен раскритиковал некомпетентность администрации Байдена и заявил, что партия демократов находится под чрезмерным контролем профсоюзов.

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Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск в понедельник, 16 мая, объявил, что в следующем избирательном цикле он будет голосовать за представителей Республиканской партии США. Об этом он заявил в эфире программы All-In Podcast на технологической конференции в Майами, сообщает издание FOX Business.

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Миллиардер сказал, что не считает себя "ни республиканцем, ни демократом". Он назвал бы себя "умеренным", но чаще всего поддерживал демократов.

"Исторически я в подавляющем большинстве голосовал за демократов — в подавляющем большинстве. Я не уверен, возможно, я никогда не голосовал за республиканцев…Теперь, на этих выборах, я проголосую за них", — сказал Маск во время шоу.

Бизнесмен пояснил, что партия демократов находится под чрезмерным контролем профсоюзов и юристов, особенно адвокатов по групповым искам. И когда что-то не соответствует интересам граждан, это происходит из-за вмешательства профсоюзов, что является некой формой монополии, считает Маск.

Он также раскритиковал некомпетентность администрации президента Байдена, особенно по сравнению с предыдущими четырьмя годами правления Трампа.

"Похоже, эта администрация мало что делает. В администрации Трампа было много людей, которые эффективно добивались цели", — отметил бизнесмен.

Таким образом, заявление Маска возможно будет иметь серьезные последствия, поскольку предприниматель продолжает позиционировать себя против мейнстрима Демократической партии, пишет FOX Business. Дело в том, что Маск нажил себе много врагов в рядах демократов после заявления о том, что он восстановит аккаунт бывшего президента Дональда Трампа в Twitter в случае, если его покупка платформы будет успешной.

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Тролль, миллиардер, красавец. Может ли Маск стать президентом США после покупки Twitter?

Напомним, миллиардер и собственник Twitter Илон Маск заявил, что позволил бы бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в социальную сеть. По его мнению блокирование аккаунта должно быть очень редким явлением и использоваться лишь для запрета ботов, интернет-мошенников и спам-аккаунтов.