Вперше за Стару партію: Маск на майбутніх виборах пообіцяв підтримати республіканців

Бізнесмен розкритикував некомпетентність адміністрації Байдена та заявив, що партія демократів перебуває під надмірним контролем профспілок.

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Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск у понеділок, 16 травня, оголосив, що в наступному виборчому циклі він голосуватиме за представників Республіканської партії США. Про це він заявив в ефірі програми All-In Podcast на технологічній конференції в Маямі, повідомляє видання FOX Business.

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Мільярдер сказав, що не вважає себе "ні республіканцем, ні демократом". Він назвав би себе "помірним", але найчастіше підтримував демократів.

"Історично я в переважній більшості голосував за демократів — у переважній більшості. Я не впевнений, можливо, я ніколи не голосував за республіканців... Тепер, на цих виборах, я проголосую за них", — сказав Маск під час шоу.

Бізнесмен пояснив, що партія демократів перебуває під надмірним контролем профспілок та юристів, особливо адвокатів за груповими позовами. І коли щось не відповідає інтересам громадян, це відбувається через втручання профспілок, що є якоюсь формою монополії, вважає Маск.

Він також розкритикував некомпетентність адміністрації президента Байдена, особливо, якщо порівняти з попередніми чотирма роками правління Трампа.

"Схоже, ця адміністрація мало що робить. В адміністрації Трампа було багато людей, які ефективно досягали мети", — зазначив бізнесмен.

Так заява Маска, можливо, матиме серйозні наслідки, оскільки підприємець продовжує позиціювати себе проти мейнстриму Демократичної партії, пише FOX Business. Річ у тому, що Маск нажив собі багато ворогів у лавах демократів після заяви про те, що він відновить обліковий запис колишнього президента Дональда Трампа у Twitter у разі, якщо його придбання платформи буде успішним.

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Троль, мільярдер, красень. Чи може Маск стати президентом США після покупки Twitter?

Нагадаємо, мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив, що дозволив би колишньому президентові США Дональду Трампу повернутися до соціальної мережі. На його думку, блокування облікового запису має бути дуже рідкісним явищем і використовуватися лише для заборони ботів, інтернет-шахраїв і спам-аккаунтів.