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Вперше за Стару партію: Маск на майбутніх виборах пообіцяв підтримати республіканців

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Ілон Маск підтримка республіканців
Фото: Getty Images | Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск

Бізнесмен розкритикував некомпетентність адміністрації Байдена та заявив, що партія демократів перебуває під надмірним контролем профспілок.

Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск у понеділок, 16 травня, оголосив, що в наступному виборчому циклі він голосуватиме за представників Республіканської партії США. Про це він заявив в ефірі програми All-In Podcast на технологічній конференції в Маямі, повідомляє видання FOX Business.

Мільярдер сказав, що не вважає себе "ні республіканцем, ні демократом". Він назвав би себе "помірним", але найчастіше підтримував демократів.

"Історично я в переважній більшості голосував за демократів — у переважній більшості. Я не впевнений, можливо, я ніколи не голосував за республіканців... Тепер, на цих виборах, я проголосую за них", — сказав Маск під час шоу.

Бізнесмен пояснив, що партія демократів перебуває під надмірним контролем профспілок та юристів, особливо адвокатів за груповими позовами. І коли щось не відповідає інтересам громадян, це відбувається через втручання профспілок, що є якоюсь формою монополії, вважає Маск.

Він також розкритикував некомпетентність адміністрації президента Байдена, особливо, якщо порівняти з попередніми чотирма роками правління Трампа.

"Схоже, ця адміністрація мало що робить. В адміністрації Трампа було багато людей, які ефективно досягали мети", — зазначив бізнесмен.

Так заява Маска, можливо, матиме серйозні наслідки, оскільки підприємець продовжує позиціювати себе проти мейнстриму Демократичної партії, пише FOX Business. Річ у тому, що Маск нажив собі багато ворогів у лавах демократів після заяви про те, що він відновить обліковий запис колишнього президента Дональда Трампа у Twitter у разі, якщо його придбання платформи буде успішним.

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Нагадаємо, мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив, що дозволив би колишньому президентові США Дональду Трампу повернутися до соціальної мережі. На його думку, блокування облікового запису має бути дуже рідкісним явищем і використовуватися лише для заборони ботів, інтернет-шахраїв і спам-аккаунтів.