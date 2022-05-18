США поддержат безопасность Финляндии и Швеции, пока рассматриваются их заявки в НАТО, — Байден

Президент США заверил, что страна сохранит активные учения и присутствие в регионе Балтийского моря, пока Финляндия и Швеция не будут приняты в НАТО.

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Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что готов гарантировать безопасность странам, которые подали заявку в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте "Белого Дома".

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Американский лидер положительно отнесся к инициативе Финляндии и Швеции присоединится к североатлантическому альянсу, чтобы защититься в случае военной агрессии.

"Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и рассчитываю на сотрудничество с Конгрессом США и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро превратить Финляндию и Швецию в самый сильный оборонительный союз в истории", — сказал Джо Байден.

Президент США также подчеркнул, что остается приверженным 5-й статье НАТО и намерен сделать все, чтобы защитить 1 миллиард людей, которые остаются верны демократическим ценностям.

"Финляндия и Швеция являются давними и надежными партнерами Соединенных Штатов. Присоединившись к НАТО, они еще больше укрепят наше оборонное сотрудничество и принесут пользу всему Трансатлантическому альянсу. Вместе с нашими союзниками по НАТО Соединенные Штаты сохранят активные учения и присутствие в регионе Балтийского моря. Пока рассматриваются их заявки на членство в НАТО, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", — говорится в заявлении американского президента.

Байден также анонсировал встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Вашингтоне. Визит европейских политиков запланирован на четверг, 19 мая.

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