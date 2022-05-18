США підтримають безпеку Фінляндії та Швеції, поки розглядаються їхні заявки до НАТО, — Байден

Президент США запевнив, що країна збереже активні навчання і присутність у регіоні Балтійського моря, доки Фінляндія та Швеція не будуть прийняті до НАТО.

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Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що готовий гарантувати безпеку країнам, які подали заявку до НАТО. Про це повідомляється на офіційному сайті "Білого Дому".

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Американський лідер позитивно поставився до ініціативи Фінляндії та Швеції приєднається до північноатлантичного альянсу, щоб захиститись у разі військової агресії.

"Я тепло схвалюю і рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО та розраховую на співпрацю з Конгресом США та нашими союзниками по НАТО, щоб швидко перетворити Фінляндію і Швецію на найсильніший оборонний союз в історії", — сказав Джо Байден.

Президент США також підкреслив, що залишається прихильним до 5-ї статті НАТО й має намір зробити все, щоб захистити 1 мільярд людей, які залишаються вірними демократичним цінностям.

"Фінляндія і Швеція є давніми та надійними партнерами Сполучених Штатів. Приєднавшись до НАТО, вони ще більше зміцнять нашу оборонну співпрацю і принесуть користь всьому Трансатлантичному альянсу. Разом із нашими союзниками по НАТО Сполучені Штати збережуть активні навчання і присутність у регіоні Балтійського моря. Поки розглядаються їхні заявки на членство в НАТО, Сполучені Штати будуть працювати із Фінляндією і Швецією, щоб зберігати пильність щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також стримувати та протистояти агресії або загрозі агресії", — йдеться у заяві американського президента.

Байден також анонсував зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністринею Швеції Магдаленою Андерссон у Вашингтоні. Візит європейських політиків заплановано на четвер, 19 травня.

Раніше Фокус розповідав, що США поставили Росію на межу дефолту. Очікується, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США не продовжить ліцензію, яка дозволяла обслуговувати РФ суверенний борг у доларах. Протягом майже трьох місяців, відколи почалася активна фаза російсько-української війни, офіційній Москві вдавалося вчасно розрахуватися з кредиторами, незважаючи на санкції, які обмежили приплив зарубіжної валюти в РФ.

Також ми повідомляли, що у Міноборони США створили групу швидкої військової допомоги Україні. Команда SIG-Ukraine працюватиме за аналогією прискореного постачання військ в Афганістані, Іраку та Сирії. Фахівці отримають мандат на постачання Україні військової техніки та координацію допомоги з НАТО.