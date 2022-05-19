Байден вернулся к внешнеполитическим целям в Азии после 3-х месяцев войны в Украине, — CNN

Журналисты отмечают, что в то время как Байден и его команда потратили много времени и ресурсов на вторжение России в Украину, провокации со стороны Северной Кореи усилились, а Китай продолжает демонстрировать свою экономическую и военную мощь.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Азию, это будет запоздалая поездка в Японию и Южную Корею для укрепления альянса. Американский глава возвращается к своим внешнеполитическим целям. На протяжении последних 3-х месяцев внимание американской администрации было сфокусировано на вопросах Украины из-за российского вторжения. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты отмечают, что в то время, как Байден и его команда потратили много времени и ресурсов на вторжение России в Украину, провокации со стороны Северной Кореи усилились, а Китай продолжает демонстрировать свою экономическую и военную мощь.

По словам официальных лиц США, Северная Корея, похоже, готовится к подземному испытанию ядерной или межконтинентальной баллистической ракеты в преддверии визита Байдена. Испытания не отменяют даже несмотря на крупную вспышку Covid-19 в КНДР.

В Южной Корее президент США встретится с новоизбранным президентом Юн Сок Юлем. В Японии Байден проведет двусторонние переговоры с премьер-министром страны Фумио Кисидой, а затем встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии на собрании партнерства Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, — ред.).

"Мы думаем, что эта поездка в полной мере продемонстрирует стратегию президента Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе и продемонстрирует живыми красками, что Соединенные Штаты могут сразу возглавить мир в ответ на войну России в Украине, и в то же время наметить курс на эффективное, принципиальное американское лидерство и участие в регионе, который во многом определит будущее 21-го века", — заявил журналистам советник по национальной безопасности Джейк Салливан

В CNN пишут, что несмотря на то, что Байден обращает свое внимание на Азию, война в Украине остается основным направлением внешней политики его администрации.

Напомним, 6 мая 18 военных самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня. На острове в последнее время находятся в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что Китай совершить вторжение, как Россия в Украину.

Ранее, 29 апреля СМИ сообщали, что Северная Корея готовится провести первые ядерные испытания за последние 5 лет. Эксперты предупреждают, что Ким Чен Ын может использовать свой ядерный арсенал для установления контроля над всем Корейским полуостровом.