Байден повернувся до зовнішньополітичних цілей в Азії після 3-х місяців війни в Україні, — CNN

Журналісти зазначають, що в той час як Байден і його команда витратили багато часу та ресурсів на вторгнення Росії в Україну, провокації з боку Північної Кореї посилилися, а Китай продовжує демонструвати свою економічну та військову міць.

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Президент США Джо Байден цього тижня відвідає Азію, це буде запізніла поїздка до Японії та Південної Кореї для зміцнення альянсу. Американський глава повертається до своїх зовнішньополітичних цілей. Протягом останніх трьох місяців увага американської адміністрації була сфокусована на питаннях України через російське вторгнення. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Журналісти зазначають, що в той час, як Байден і його команда витратили багато часу та ресурсів на вторгнення Росії в Україну, провокації з боку Північної Кореї посилилися, а Китай продовжує демонструвати свою економічну та військову міць.

За словами офіційних осіб США, Північна Корея схоже готується до підземного випробування ядерної або міжконтинентальної балістичної ракети напередодні візиту Байдена. Випробування не скасовують навіть незважаючи на великий спалах Covid-19 у КНДР.

У Південній Кореї президент США зустрінеться із новообраним президентом Юн Сок Юлем. У Японії Байден проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром країни Фуміо Кісідою, а потім зустрінеться з лідерами Японії, Австралії та Індії на зборах партнерства Quad (Чотиристоронній діалог із безпеки, — ред.).

"Ми думаємо, що ця поїздка повною мірою продемонструє стратегію президента Байдена в Індо-Тихоокеанському регіоні та продемонструє живими фарбами, що Сполучені Штати можуть одразу очолити світ у відповідь на війну Росії в Україні, і водночас намітити курс на ефективне, принципове американське лідерство та участь у регіоні, який багато в чому визначить майбутнє 21 століття", — заявив журналістам радник із національної безпеки Джейк Салліван

У CNN пишуть, що незважаючи на те, що Байден звертає увагу на Азію, війна в Україні залишається основним напрямком зовнішньої політики його адміністрації.

Нагадаємо, 6 травня 18 військових літаків Китаю увійшли до зони дії ППО Тайваню. На острові останнім часом перебувають у стані підвищеної готовності через побоювання, що Китай здійснить вторгнення, як Росія в Україну.

Раніше, 29 квітня, ЗМІ повідомляли, що Північна Корея готується провести перші ядерні випробування за останні 5 років. Експерти попереджають, що Кім Чен Ин може використовувати свій ядерний арсенал для встановлення контролю над усім Корейським півостровом.