"Не будем ездить на мерседесах": Лукашенко заверил, что готов пересесть на "Москвич" (видео)

Президент Беларуси уверен, что через небольшое время производство авто в стране выйдет на мировой уровень. Но до этого времени белорусам придется ездить "на своих автомобилях".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области заявил, что западные санкции подтолкнули страну к интенсивному экономическому развитию. В этом контексте глава государства сказал, что со временем Беларусь сможет создавать автомобили, не уступающие "мерседесу".

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Лукашенко отметил, что Россия намерена развивать отечественное производство автомобилей, поэтому в скором времени и Беларусь сможет наладить производство авто, не уступающие известному мировому бренду. Но до этого времени белорусам придется ездить на своих авто.

"Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были…Придет время — будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо" — высказался Лукашенко.

Президент Беларуси уверен, что промышленность двух стран имеет достаточный потенциал, чтобы производить любую продукцию, но для того, чтобы выйти на мировой уровень необходимо поработать над ее качеством. По словам Лукашенко, и в Россия и в Беларуси необходимо перестроить экономику на принципах импортозамещении, однако для их реализации потребуется некоторое время.

Напомним, что на московский завод Renault, который подвергся национализации, в скором времени планирует возобновить выпуск автомобилей под маркой "Москвич". Таким образом, предприятие продолжит работу и сохранит сотрудников после того, как Renault Group прекратил деятельность в России 28 февраля.

Тем временем российские СМИ сообщили, что руководство бывшего московского завода Renault ведет переговоры с китайскими компаниями, которым предлагают наладить выпуск автомобилей под маркой "Москвич". Сообщается, что в случае, если переговоры будут неудачными производством легковых автомобилей самостоятельно займется российский КамАЗ.