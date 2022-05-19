"Не їздитимемо на мерседесах": Лукашенко запевнив, що готовий пересісти на "Москвич" (відео)

Президент Білорусі впевнений, що за невеликий час виробництво авто в країні вийде на світовий рівень. Але до того часу білорусам доведеться їздити "на своїх автомобілях".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з губернатором Нижньогородської області заявив, що західні санкції підштовхнули країну до інтенсивного економічного розвитку. У цьому контексті глава держави сказав, що з часом Білорусь зможе створювати автомобілі, які не поступатимуться "мерседесу".

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Лукашенко зазначив, що Росія має намір розвивати вітчизняне виробництво автомобілів, тому незабаром і Білорусь зможе налагодити виробництво авто, яке не поступається відомому світовому бренду. Але до тих пір білорусам доведеться їздити на своїх авто.

"Добре, не їздитимемо в цей час на мерседесах. Поки проїдемося на своїх автомобілях, які в нас були... Прийде час — будуть у нас і свої мерседеси. На це часу багато не треба", — висловився Лукашенко.

Президент Білорусі впевнений, що промисловість двох країн має достатній потенціал, щоб виробляти будь-яку продукцію, але для того, щоб вийти на світовий рівень, необхідно попрацювати над її якістю. За словами Лукашенка, і в Росії, і в Білорусі необхідно перебудувати економіку на засадах імпортозаміщення, однак для їхньої реалізації буде потрібно деякий час.

Нагадаємо, що на московському заводі Renault, який зазнав націоналізації, незабаром планують відновити випуск автомобілів під маркою "Москвич". Так підприємство продовжить роботу та збереже співробітників після того, як Renault Group припинила діяльність у Росії 28 лютого.

Водночас російські ЗМІ повідомили, що керівництво колишнього московського заводу Renault веде переговори з китайськими компаніями, яким пропонують налагодити випуск автомобілів під маркою "Москвич". Повідомляється, що у випадку, якщо переговори будуть невдалими, виробництвом легкових автомобілів самостійно займеться російський КамАЗ.