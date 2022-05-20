ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за обезьяньей оспы: что известно

Известно, что случаи инфицирования участились, их зафиксировали в ЕС, США, Канаде и Австралии. Также известно, что есть несколько разновидностей болезни.

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Из-за участившихся случаев оспы обезьян Всемирная организация здравоохранения решила провести чрезвычайную встречу с участием ведущих экспертов и обсудить сопутствующие вопросы. Об этом сообщает The Telegraph.

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Эксперты попытаются выяснить, стоит ли контактировавшим с зараженными принимать вакцину компании Bavarian Nordic, известную как препарат Jynneos и Imvanex.

Из-за нескольких подтвержденных случаев оспы обезьян в разных частях Европы, в т.ч. на британских островах, власти Великобритании начали предлагать специальную вакцину некоторым работникам сферы здравоохранения.

Что такое обезьянья оспа?

Это редкое инфекционное заболевание обычно протекает в сравнительно мягкой форме и характеризуется такими симптомами, как высокая температура и пузереобразная сыпь. Заболевшие в большинстве случаев выздоравливают за несколько недель. Вирус не столь легко передается от человека к человеку; риск массового заражения сравнительно низок. Есть две основных разновидности инфекции: конголезский вариант протекает в более тяжелой форме со смертностью до 10%, у западноафриканского — смертность на уровне 1%.

Это заболевание впервые обнаружилось у обезьян, отсюда и название. Передается оно при тесном контакте и, как правило, встречается в западной и центральной частях Африки. Вспышки инфекции редко наблюдаются за пределами африканского континента, именно поэтому свежие случаи заражения вызывают опасения. В Великобритании зафиксированы уже 9 случаев западно-африканской обезьяньей оспы.

Случаи инфицирования отмечены также в Испании, Португалии, Франции, Италии и Швеции. Помимо Европы есть заболевшие на североамериканском континенте и в Австралии.

В Европе нет одобренной вакцины от этого вируса, вместе с тем представители здравоохранения Испании начали закупать тысячи доз вакцины от натуральной оспы, поскольку обе разновидности относятся к одному и тому же семейству вирусов.

Ранее Фокус сообщал, что ученые рассказали, как именно передается вирус обезьяньей оспы, и кто находится в группе риска. У этого заболевания тесные родственные связи с обычной оспой, которую искоренили в 1970-х годах, однако, очевидно, обезьянья нашла новый путь распространения.