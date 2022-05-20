ВООЗ скликає надзвичайну зустріч через мавпячу віспу: що відомо

Відомо, що випадки інфікування почастішали, їх зафіксували в ЄС, США, Канаді й Австралії. Також відомо, що є кілька різновидів хвороби.

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Через часті випадки віспи мавп Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила провести надзвичайну зустріч за участю провідних експертів та обговорити супутні питання. Про це повідомляє The Telegraph.

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Експерти спробують з'ясувати, чи варто тим, хто контактував із зараженими, приймати вакцину компанії Bavarian Nordic, відому як препарат Jynneos та Imvanex.

Через кілька підтверджених випадків віспи мавп у різних частинах Європи, зокрема, на британських островах, влада Великобританії почала пропонувати спеціальну вакцину деяким працівникам сфери охорони здоров'я.

Що таке мавпяча віспа?

Це рідкісне інфекційне захворювання зазвичай протікає у порівняно м'якій формі та характеризується такими симптомами, як висока температура та пухиреподібний висип. Захворілі в більшості випадків одужують за кілька тижнів. Вірус не так легко передається від людини до людини; ризик масового зараження порівняно низький. Є два основні різновиди інфекції: конголезький варіант протікає у тяжчій формі зі смертністю до 10%, у західноафриканського — смертність на рівні 1%.

Це захворювання вперше зафіксували в мавп, звідси назва. Передається воно за умов тісного контакту та, як правило, зустрічається у західній і центральній частинах Африки. Спалахи інфекції рідко спостерігаються за межами африканського континенту, тому свіжі випадки зараження викликають побоювання. У Великій Британії зафіксовано вже 9 випадків західно-африканської мавпячої віспи.

Випадки інфікування зафіксовані також в Іспанії, Португалії, Франції, Італії та Швеції. Крім Європи є хворі на північноамериканському континенті та в Австралії.

У Європі немає схваленої вакцини від цього вірусу, натомість представники охорони здоров'я Іспанії почали закуповувати тисячі доз вакцини від натуральної віспи, оскільки обидва різновиди належать до одного й того ж сімейства вірусів.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені розповіли, як саме передається вірус мавпячої віспи, та хто перебуває у групі ризику. У цього захворювання тісні споріднені зв'язки зі звичайною віспою, яку викорінили в 1970-х роках, однак, очевидно, мавпяча знайшла новий шлях поширення.