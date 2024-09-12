Знизила ймовірність захворіти на 58%: учені заявили, що навіть одна вакцина здатна захистити від віспи

Новий небезпечний і неймовірно заразний штам мавпячої віспи поширюється світом, що змушує вчених шукати способи боротьби з невивченим ворогом. Однак нещодавно вони з'ясували, що навіть одне щеплення від неї може значно захистити наш організм.

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Згідно з останніми даними, отриманими вченими, навіть одна доза вакцини проти віспи може знизити ризик зараження приблизно на 60%, хоча ця ефективність може відрізнятися залежно від різновиду вірусу. На тлі поширення нового небезпечного штаму хвороби по всьому світу, своєчасна вакцинація може врятувати не одне життя, пише New Scientist.

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Мавпяча віспа наразі переживає сплеск захворюваності в Демократичній Республіці Конго, в основному через варіант, званий clade Ib. Проти неї використовують вакцини, спочатку розроблені для боротьби зі звичайною віспою, але їхня ефективність саме проти цього варіанта вірусу залишається неясною. Щоб краще зрозуміти це, Шармістха Мішра та її команда з Інституту клінічних оціночних наук в Торонто, Канада, проаналізували ефективність вакцини MVA-BN, також відомої як JYNNEOS, Imvanex і Imvamune.

Цю вакцину широко використовували під час спалаху віспи в західних країнах 2022 року, який був викликаний варіантом clade IIb. Дослідження показали, що ефективність MVA-BN проти віспи значно варіюється — від 36 до 86%. Така варіативність може бути зумовлена спостережним характером досліджень, у яких брали участь люди різного віку, місцезнаходження і стану здоров'я. Рандомізовані контрольні дослідження, що проводяться нині, спрямовані на геїв, бісексуалів та інших чоловіків, які мають статеві зв'язки з іншими чоловіками, які здебільшого постраждали від спалаху захворювання ще 2022 року.

Тим часом команда Мішри використовувала наявні медичні дані, щоб імітувати рандомізоване контрольоване дослідження. Вони обстежили понад 6 000 чоловіків у Канаді, які наражалися на високий ризик захворювання на віспу. Близько половини цих чоловіків отримали одну дозу вакцини MVA-BN, а інша половина залишилася невакцинованою. Дослідження, опубліковане в журналі The BMJ, показало, що 50 чоловіків із невакцинованої групи захворіли на віспу порівняно з 21 чоловіком із вакцинованої групи, що свідчить про 58% зниження ризику для тих, хто отримав вакцину.

Експерт Адам Хакер із Коаліції за інновації в галузі епідемічної готовності в Лондоні та Корін Гертс ван Кессель із Erasmus MC у Нідерландах, вважають такий рівень захисту від однієї дози обнадійливим. Гертс ван Кессель також зазначив, що підхід, використаний у дослідженні, добре імітує рандомізоване випробування, хоча залишається незрозумілим, чи могла попередня вакцинація проти віспи у літніх учасників вплинути на їхню імунну відповідь на вакцину MVA-BN.

Вчені вважають, що їм необхідні подальші дослідження, щоб визначити, наскільки добре ця вакцина працює проти варіанту кладу Ib, і оцінити її вплив на тяжкість випадків захворювання на віспу. Це дослідження може мати вирішальне значення для оптимізації стратегії вакцинації та розуміння масштабів поточного поширення віспи, особливо в регіонах, де циркулюють різні її варіанти.

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