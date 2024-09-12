Снизила вероятность заболеть на 58%: ученые заявили, что даже одна вакцина способна защитить от оспы

Новый опасный и невероятно заразный штамм обезьяньей оспы распространяется по миру, что вынуждает ученых искать способы борьбы с неизученным врагом. Однако недавно они выяснили, что даже одна прививка от нее может значительно защитить наш организм.

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Согласно последним данным, полученным учеными, даже одна доза вакцины против оспы может снизить риск заражения примерно на 60%, хотя эта эффективность может отличаться в зависимости от разновидности вируса. На фоне распространения нового опасного штамма болезни по всему миру, своевременная вакцинация может спасти не одну жизнь, пишет New Scientist.

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Обезьянья оспа в настоящее время переживает всплеск заболеваемости в Демократической Республике Конго, в основном из-за варианта, называемого clade Ib. Против нее используются вакцины, изначально разработанные для борьбы с обычной оспой, но их эффективность именно против этого варианта вируса остается неясной. Чтобы лучше понять это, Шармистха Мишра и ее команда из Института клинических оценочных наук в Торонто, Канада, проанализировали эффективность вакцины MVA-BN, также известной как JYNNEOS, Imvanex и Imvamune.

Эта вакцина широко использовалась во время вспышки оспы в западных странах в 2022 году, которая была вызвана вариантом clade IIb. Исследования показали, что эффективность MVA-BN против оспы значительно варьируется — от 36 до 86%. Такая вариативность может быть обусловлена наблюдательным характером исследований, в которых участвовали люди разного возраста, местонахождения и состояния здоровья. Проводимые в настоящее время рандомизированные контрольные исследования направлены на геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих половые связи с другими мужчинами, которые в основном пострадали от вспышки заболевания еще в 2022 году.

Тем временем команда Мишры использовала существующие медицинские данные, чтобы имитировать рандомизированное контролируемое исследование. Они обследовали более 6 000 мужчин в Канаде, которые подвергались высокому риску заболевания оспой. Около половины этих мужчин получили одну дозу вакцины MVA-BN, а другая половина осталась невакцинированной. Исследование, опубликованное в журнале The BMJ, показало, что 50 мужчин из невакцинированной группы заболели оспой по сравнению с 21 мужчиной из вакцинированной группы, что свидетельствует о 58% снижении риска для тех, кто получил вакцину.

Эксперт Адам Хакер из Коалиции за инновации в области эпидемической готовности в Лондоне и Корин Гертс ван Кессель из Erasmus MC в Нидерландах, считают такой уровень защиты от одной дозы обнадеживающим. Гертс ван Кессель также отметил, что подход, использованный в исследовании, хорошо имитирует рандомизированное испытание, хотя остается неясным, могла ли предшествующая вакцинация против оспы у пожилых участников повлиять на их иммунный ответ на вакцину MVA-BN.

Ученые считают, что им необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько хорошо эта вакцина работает против варианта клада Ib, и оценить ее влияние на тяжесть случаев заболевания оспой. Это исследование может иметь решающее значение для оптимизации стратегии вакцинации и понимания масштабов текущего распространения оспы, особенно в регионах, где циркулируют различные ее варианты.

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