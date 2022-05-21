Страшная месть: РФ запретила въезд в страну Байдену, Цукербергу и Моргану Фримену

Всего в стоп-лист, опубликованный МИД РФ, попало 963 гражданина США. Персональный запрет на въезд в Россию получили американские политики, журналисты, а также известные персоны, критиковавшие страну-агрессора.

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Министерство иностранных дел РФ сегодня опубликовало список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию. В так называемый стоп-лист попали американские политики, представители СМИ, бизнесмены, адвокаты и медиаперсоны, критиковавшие политику страны-агрессора и вторжение в Украину.

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В частности, персональные санкции касаются президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдера, директора ЦРУ Уильяма Берна, госсекретаря США Энтони Блинкена, вице-президента США Камалы Харрис, директора ФБР Кристофера Рэя.

[ + – ] Марк Цукерберг Фото: Flickr [ + – ] Джо Байден Фото: washingtonpost.com [ + – ] Камала Харрис

Также в стоп-лист попал актер Морган Фримен. В 2017 году он записал обращение в поддержку организации "Комитет по расследованиям России", а также рассказал о вмешательстве спецслужб РФ и Путина в ход американских выборов.

Персональный запрет на въезд в РФ наложили и на главу концерна Meta Марка Цукерберга.

Как заявили в МИД РФ, стоп-лист — это ответная мера на введенные США санкции.

"Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский "черный список"", — так прокомментировало дипломатические ведомство решение о персональных санкциях.

Отдельно российский МИД ввел санкции против граждан Канады. Это аналогичный список из 26 персон, первую строчку в котором занимает жена премьер-министра Канады Софи Трюдо. Запрет на въезд в РФ будет действовать для Зенона Потичного — президента Канадско-украинской торговой палаты и члена Совета директоров Всемирного конгресса украинцев, а также канадских бизнесменов и политиков.

Напомним, в РФ угрожают национализировать завод Nissan. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мансуров заявил, что рассматривается возможность изъятия всех российских активов японского концерна.

Ранее Фокус рассказывал, как дети попавших под санкции российских чиновников живут на Западе.