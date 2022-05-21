Страшна помста: РФ заборонила в'їзд у країну Байдену, Цукербергу та Моргану Фрімену

Загалом у стоп-лист, опублікований МЗС РФ, потрапили 963 громадян США. Персональну заборону на в'їзд у Росію отримали американські політики, журналісти, а також відомі персони, які критикували країну-агресора.

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Міністерство закордонних справ РФ сьогодні опублікувало список із 963 громадян США, яким заборонено в'їзд у Росію. До так званого стоп-листу потрапили американські політики, представники ЗМІ, бізнесмени, адвокати та медіаперсони, які критикували політику країни-агресора та вторгнення в Україну.

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Зокрема, персональні санкції стосуються президента США Джо Байдена та його сина Хантера Байдера, директора ЦРУ Вільяма Берна, держсекретаря США Ентоні Блінкена, віцепрезидентки США Камали Гарріс, директора ФБР Крістофера Рея.

[ + – ] Марк Цукерберг Фото: Flickr [ + – ] Джо Байден Фото: washingtonpost.com [ + – ] Камала Харріс

Також у стоп-лист потрапив актор Морган Фрімен. У 2017 році він записав звернення на підтримку організації "Комітет із розслідувань Росії", а також розповів про втручання спецслужб РФ і Путіна в хід американських виборів.

Персональну заборону на в'їзд у РФ наклали й голову концерну Meta Марка Цукерберга.

Як заявили в МЗС РФ, стоп-лист — це захід у відповідь на введені США санкції.

"Росія не шукає конфронтації та відкрита для чесного взаємоповажного діалогу, відокремлюючи американський народ, який незмінно користується в нас повагою, від влади США, яка розпалює русофобію, і тих, хто їх обслуговує. Саме ці люди вносяться до російського "чорного списку", — так прокоментувало дипломатичне відомство рішення щодо персональних санкцій.

Окремо російське МЗС ввело санкції проти громадян Канади. Це аналогічний список із 26 персон, перший рядок у якому займає дружина прем'єр-міністра Канади Софі Трюдо. Заборона на в'їзд у РФ діятиме для Зенона Потічного — президента Канадсько-української торгової палати та члена Ради директорів Світового конгресу українців, а також канадських бізнесменів і політиків.

Нагадаємо, у РФ погрожують націоналізувати завод Nissan. Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мансуров заявив, що розглядається можливість вилучення всіх російських активів японського концерну.

Раніше Фокус розповідав, як діти російських чиновників, які потрапили під санкції, живуть на Заході.