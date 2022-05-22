Джо Байден призвал мировое сообщество объединиться перед лицом угрозы обезьяньей оспы

В Белом доме отметили, что в США существует вакцина против опасной болезни. Однако некоторые специалисты говорят, что пока нет доказанного и безопасного лечения инфекции, вызванной вирусом обезьяньей оспы.

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Президент США Джо Байден сегодня в воскресенье заявил, что вспышка редкой болезни обезьяньей оспы должна вызывать беспокойство у мирового сообщества. Глава Белого дома призвал государства объединиться для борьбы с болезнью, поскольку если она распространится, это будет иметь серьезные последствия. Об этом сообщает американская общенациональная газета USA Today.

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По словам Байдена, американские специалисты выясняют степень опасности и уровень заражения обезьяньей оспой, а также работают над соответствующей вакциной.

"Они еще не сообщили мне об уровне заражения, но это то, что должно волновать всех. Мы усиленно работаем над этим, чтобы выяснить, что нам делать и какая вакцина, если таковая имеется, может быть доступна для этого", — сказал Байден перед полетом в Южную Корею.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что у США есть вакцина, которая может противодействовать болезни.

"У нас есть вакцина, которую можно использовать для этой цели", — сказал он, отметив, что Байден регулярно получает от своей команды по здравоохранению информацию о вспышке заболевания.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу заявила, что активизирует усилия по изучению и борьбе с этим заболеванием. Однако согласно с данными Центра по контролю и профилактике заболеваний, разработанная против оспы вакцина хотя и была одобрена для использования, но пока не существует доказанного и безопасного лечения инфекции, вызванной вирусом обезьяньей оспы.

Издание пишет, что обезьянья оспа обычно встречается в центральной и западной Африке и достаточно редко встречается за пределами континента, но по состоянию на 20 мая в мире было зарегистрировано 80 подтвержденных случаев заболевания, включая по меньшей мере два случая в США, и еще 50 предполагаемых. На сегодняшний день 12 стран расследуют "нетипичные" вспышки обезьяньей оспы по всему миру.

Напомним, 20 мая стало известно, что Всемирная организация здравоохранения решила провести чрезвычайную встречу с участием ведущих экспертов из-за ситуации с обезьяньей оспой. Специалисты ВОЗ хотят выяснить, стоит ли контактировавшим с зараженными принимать вакцину компании Bavarian Nordic, известную как препарат Jynneos и Imvanex.

В Испании и Португалии 19 мая были зафиксированы более 40 случаев подозрений на редкое заболевание — оспу обезьян. Как заявили власти Мадрида, в регионе выявлено 23 возможных случая заражения обезьяньей оспой, — в большинстве случаев болезнь передавалась половым путем.