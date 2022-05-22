Джо Байден закликав світову спільноту об'єднатися перед загрозою мавпячої віспи

У Білому домі зазначили, що у США існує вакцина проти небезпечної хвороби. Однак деякі фахівці кажуть, що поки що немає доведеного та безпечного лікування інфекції, викликаної вірусом мавпячої віспи.

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Президент США Джо Байден сьогодні в неділю заявив, що спалах рідкісної хвороби мавпячої віспи має викликати занепокоєння у світової спільноти. Глава Білого дому закликав держави об'єднатися для боротьби із хворобою, оскільки якщо вона пошириться, це матиме серйозні наслідки. Про це повідомляє американська загальнонаціональна газета USA Today.

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За словами Байдена, американські фахівці з'ясовують рівень небезпеки та рівень зараження мавпячою віспою, а також працюють над відповідною вакциною.

"Вони ще не повідомили мені про рівень зараження, але це те, що має хвилювати всіх. Ми посилено працюємо над цим, щоб з'ясувати, що нам робити і яка вакцина, якщо є, може бути доступна для цього", — сказав Байден перед польотом до Південної Кореї.

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван повідомив журналістам, що США має вакцину, яка може протидіяти хворобі.

"У нас є вакцина, яку можна використовувати для цієї мети", — сказав він, зазначивши, що Байден регулярно отримує від своєї команди з охорони здоров'я інформацію про спалах захворювання.

Зі свого боку Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у п'ятницю заявила, що активізує зусилля з вивчення та боротьби із цим захворюванням. Однак згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань, розроблена проти віспи вакцина хоча і була схвалена для використання, але поки що не існує доведеного та безпечного лікування інфекції, спричиненої вірусом мавпячої віспи.

Видання пише, що мавпяча віспа зазвичай зустрічається в центральній та західній Африці і досить рідко зустрічається за межами континенту, але станом на 20 травня у світі було зареєстровано 80 підтверджених випадків захворювання, включаючи щонайменше два випадки у США, та ще 50 імовірних. На сьогодні 12 країн розслідують "нетипові" спалахи мавпячої віспи по всьому світу.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила провести надзвичайну зустріч за участю провідних експертів через ситуацію з мавпою віспою. Фахівці ВООЗ хочуть з'ясувати, чи варто тим, хто контактував із зараженими, приймати вакцину компанії Bavarian Nordic, відому як препарат Jynneos та Imvanex.

В Іспанії та Португалії 19 травня було зафіксовано понад 40 випадків підозр на рідкісне захворювання — віспу мавп. Як заявила влада Мадрида, в регіоні виявлено 23 можливі випадки зараження мавпою віспою, — у більшості випадків хвороба передавалася статевим шляхом.