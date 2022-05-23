L'Occitane, Сropp и Sinsay: в РФ начали массово переименовывать иностранные магазины (фото)

По информации российских СМИ, сеть популярных ресторанов быстрого питания McDonald’s планируют переименовать в "Мс", а сеть магазинов косметики L'Occitane — в Л'Окситан.

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В городах Российской Федерации коммунальные службы начали демонтировать официальный логотип сети ресторанов McDonalds, сообщает издание "Известия".

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Эти действия связаны с тем, что всемирная сеть объявила о своем уходе с российского рынка из-за войны, которую Россия начала на территории Украины.

В некоторых городах были замечены рабочие, которые снимают логотип McDonalds со стелы. По информации журналистов, с разработкой проекта якобы помогала материнская компания, а традиционный символ ресторанов — желтая буква "M" будет демонтирована.

"Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald’s", — отмечается в публикации издания "Известия".

Отмечается, что рестораны начнут работать под брендом "MC", а новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор.

Также стало известно, что магазины закрывшейся косметической сети под французским брендом L'Occitane начали менять название на "Л'Окситан".

В то же время, издание "Деловой Петербург" отмечает, что ряд зарубежных брендов спрятались в России под сокращенными названиями. Отмечается, что магазины компании LPP SA, в которую входят бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay будут работать под временными названиями. Также отмечается, что российские активы компании LPP будут выкуплены неизвестным китайским консорциумом. При этом, новый владелец не может полноценно пользоваться прежними брендами, в связи с чем, маркетологи нового владельца сократили старые имена до пары букв. В результате Reserved превратился в RE, Cropp заменен на Cr, Mohito станет M, House — XC, а Sinsay — "Син".

Ранее Фокус рассказывал, что в последний день работы ресторанов McDonalds в России наблюдались многочасовые очереди и селфи на память. Тогда же стало известно, что сын известного художника Никаса Сафронова даже приковал себя наручниками к дверям ресторана в знак протеста. Самые длинные очереди наблюдались в Москве, Краснодаре и Сочи. А на фоне легендарного McDonald's на улице Пушкинской в Москве многие даже делали прощальные селфи.

Также мы сообщали, что новым собственником сети ресторанов стал бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор. Ранее он владел всего 25-ю заведениями сети фастфуда. Однако теперь будет вынужден отвечать за 850. Говор является сооснователем компании "НефтеХимСервис", которая специализируется на нефтепереработке и руководил ею до 2013 года. Также он владеет 50% Анжерского нефтеперерабатывающего завода, 100% "Сибирского распределительного центра", занимающегося торговлей одеждой и обувью, отелем Park Inn и сетью частных клиник "Гранд Медика".