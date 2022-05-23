L'Occitane, Сropp і Sinsay: у РФ почали масово перейменовувати іноземні магазини (фото)

За інформацією російських ЗМІ, мережу популярних ресторанів швидкого харчування McDonald's планують перейменувати на "Мс", а мережу магазинів косметики L'Occitane — на "Л'Оксітан".

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У містах Росії комунальні служби почали демонтувати офіційний логотип мережі ресторанів McDonalds, повідомляє видання "Известия".

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Ці дії пов'язані з тим, що всесвітня мережа оголосила про свій відхід із російського ринку через війну, яку Росія розпочала на території України.

У деяких містах було помічено робітників, які знімають логотип McDonalds зі стели. За інформацією журналістів, із розробкою проєкту нібито допомагала материнська компанія, а традиційний символ ресторанів — жовта літера "M" буде демонтована.

"Меню в ресторанах концептуально не зміниться: назви страв можуть бути максимально наближені до класичного меню McDonald's", — зазначається в публікації видання "Известия".

Наголошується, що ресторани почнуть працювати під брендом "MC", а новим власником мережі став підприємець Олександр Говор.

Також стало відомо, що магазини косметичної мережі, що закрилася, під французьким брендом L'Occitane почали міняти назву на "Л'Оксітан".

Водночас видання "Діловий Петербург" зазначає, що низка закордонних брендів сховалася в Росії під скороченими назвами. Зазначається, що магазини компанії LPP SA, до якої входять бренди Reserved, Cropp, House, Mohito і Sinsay, будуть працювати під тимчасовими назвами. Також зазначається, що російські активи компанії LPP будуть викуплені невідомим китайським консорціумом. При цьому новий власник не може повноцінно користуватися колишніми брендами, у зв'язку з чим маркетологи нового власника скоротили старі імена до кількох літер. У результаті Reserved перетворився на RE, Cropp замінено на Cr, Mohito стане M, House — XC, а Sinsay — "Сін".

Раніше Фокус розповідав, що в останній день роботи ресторанів McDonalds у Росії спостерігалися багатогодинні черги та селфі на згадку. Тоді ж стало відомо, що син відомого художника Нікаса Сафронова навіть прикував себе кайданками до дверей ресторану на знак протесту. Найдовші черги спостерігалися в Москві, Краснодарі та Сочі. А на тлі легендарного McDonald's на вулиці Пушкінській у Москві багато хто навіть робив прощальні селфі.

Також ми повідомляли, що новим власником мережі ресторанів став бізнесмен із Новокузнецька Олександр Говор. Раніше він володів лише 25-ма закладами мережі фастфуду. Однак тепер буде змушений відповідати за 850. Говор є співзасновником компанії "НафтаХімСервіс", яка спеціалізується на нафтопереробці, та керував нею до 2013 року. Також він володіє 50% Анжерського нафтопереробного заводу, 100% Сибірського розподільчого центру, що займається торгівлею одягом і взуттям, готелем Park Inn і мережею приватних клінік "Гранд Медіка".