Вступились за маршала Жукова: в России заочно арестовали игрока "Что? Где? Когда?"

Ранее в отношении Ровшана Аскерова, который в соцсетях назвал маршала Георгия Жукова мародером, возбудили уголовное дело "о реабилитации нацизма" и объявили знатока в розыск. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал известного знатока телевикторины "Что? Где? Когда?", обладателя "Хрустальной совы" Ровшана Аскерова, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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"Постановлением Басманного районного суда Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Аскерова Ровшана на два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — отметили в пресс-службе.

За что преследуют Ровшана Аскерова

11 мая МВД РФ объявило в розыск журналиста Ровшана Аскерова. Уголовное дело в его отношении по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ "реабилитация нацизма" Следственный комитет России возбудил в конце апреля. Обвиняемому грозит до пяти лет заключения.

Поводом для возбуждения дела стал пост журналиста в "Фейсбуке", который в Следкоме охарактеризовали "заведомо ложными сведениями, оскорбляющими и порочащими память великого российского полководца и защитника отечества".

Аскеров в своем посте рассказал о том, что "убийца в погонах Г.К. Жуков был еще и воришкой. Он вывозил из Германии в "значительных количествах" мебель, произведения искусства, различное другое трофейное имущество для своего личного пользования. Так отмечено в следствии по его делу".

[ + – ] Скриншот поста Ровшана Аскерова в "Фейсбуке" Фото: Скриншот

Журналист имеет в виду дело о мародерстве, которое открыли против маршала Жукова в 1947 году, чтобы сместить его с поста главнокомандующего сухопутными войсками и репрессировать близких к нему военачальников. Во время следствия Жуков утверждал, что получил часть приписываемого ему имущества в подарок, а часть купил.

Процесс против маршала — известный исторический факт, поэтому обвинение в реабилитации нацизма Ровшан Аскеров считает совершенно абсурдным. "Во всех моих словах нет ни клеветы, ни заведомой лжи. Как минимум в "Википедии" это все проверяется, и никакой лжи, клеветы там нет, а уж тем более реабилитации нацизма. У них больная фантазия", — сказал он.

Журналист рассказал также, что давно не посещает Россию, и делать этого впредь не собирается. По данным азербайджанских СМИ, сейчас он находится в Баку.

Как сообщал Фокус, ранее Ровшан Аскеров высказался по поводу войны в Украине. Он назвал ее неправильной и несправедливой, назвал Россию страной, которая ведет оккупационную агрессивную войну, и подчеркнул, что желает украинцам победы.