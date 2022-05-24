Заступилися за маршала Жукова: в Росії заочно заарештували гравця "Що? Де? Коли?"

Раніше стосовно Ровшана Аскерова, який у соцмережах назвав маршала Георгія Жукова мародером, порушили кримінальну справу "про реабілітацію нацизму" та оголосили знавця у розшук. Тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

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Басманний суд Москви заочно заарештував відомого знавця телевікторини "Що? Де? Коли?", володаря "Кришталевої сови" Ровшана Аскерова, повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу суду.

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"Постановою Басманного районного суду Москви заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо обвинуваченого Аскерова Ровшана на два місяці з моменту передачі останнього правоохоронним органам Російської Федерації у разі екстрадиції або депортації на територію Російської Федерації або з моменту затримання на території Російської Федерації", — зазначили у пресслужбі.

За що переслідують Ровшана Аскерова

11 травня МВС РФ оголосило в розшук журналіста Ровшана Аскерова. Кримінальну справу щодо ч. 4 ст. 354.1 КК РФ "реабілітація нацизму" Слідчий комітет Росії порушив наприкінці квітня. Обвинуваченому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Приводом для порушення справи стала посада журналіста у "Фейсбуці", який у Слідкомі охарактеризували "завідомо неправдивими відомостями, що ображають і ганьблять пам'ять великого російського полководця і захисника вітчизни".

Аскеров у своєму пості розповів про те, що "вбивця у погонах Г.К. Жуков був ще й злодюжкою. Він вивозив з Німеччини у "значних кількостях" меблі, твори мистецтва, різне інше трофейне майно для свого особистого користування. Так зазначено в слідстві у його справі".

[ + – ] Скріншот посту Ровшана Аскерова у "Фейсбуці" Фото: Скриншот

Журналіст має на увазі справу про мародерство, яке відкрили проти маршала Жукова у 1947 році, щоб усунути його з посади головнокомандувача сухопутними військами та репресувати близьких до нього воєначальників. Під час слідства Жуков стверджував, що отримав частину майна, що приписується йому в подарунок, а частину купив.

Процес проти маршала є відомим історичним фактом, тому звинувачення в реабілітації нацизму Ровшан Аскеров вважає абсолютно абсурдним. "В усіх моїх словах немає ні наклепів, ні явної брехні. Як мінімум у "Вікіпедії" це все перевіряється, і жодної брехні, наклепів там немає, а тим паче реабілітації нацизму. У них хвора фантазія", — сказав він.

Журналіст розповів також, що давно не відвідує Росію і робити цього надалі не збирається. За даними азербайджанських ЗМІ, зараз він перебуває у Баку.

Як повідомляв Фокус, раніше Ровшан Аскеров висловився з приводу війни в Україні. Він назвав її неправильною та несправедливою, назвав Росію країною, яка веде окупаційну агресивну війну, та наголосив, що бажає українцям перемоги.