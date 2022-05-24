Королевский флот Великобритании не будет участвовать в деблокировании украинских портов

Британские союзники обещают помочь Украине с разблокированием портов для экспорта продуктов питания, но не путем прямого вхождения Королевского флота в Черное море.

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Правительство Великобритании не намерено отправлять корабли Королевского флота для разблокирования украинских портов и боевых действий с кораблями РФ. Об этом сообщает издание NewsChain.

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Отмечается, что Великобритания и ее союзники работают над тем, чтобы помочь Украине экспортировать жизненно важные продукты питания, но планов того, чтобы военные корабли Королевского флота помогли прорвать российскую блокаду, на данный момент у британского правительства нет.

Министр Грант Шаппс предупредил членов британского правительства, что голод может унести больше жизней, чем военное вторжение России.

Ранее в американских и британских СМИ сообщали, что идея "защитного коридора" из Одессы была выдвинута министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с потенциалом "коалиции желающих" предоставить корабли.

Но правительство Великобритании считает невысокой вероятность того, что боевые корабли Королевского флота рискуют столкнуться с Россией, чтобы прорвать блокаду Владимира Путина.

Согласно международной конвенции, военные корабли, пытающиеся войти в Черное море через Босфор, должны были уведомить турецкое правительство за 15 дней.

Также отмечается, что возникший кризис также обсуждался во время телефонного разговора между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во вторник.

В апреле Фокус рассказывал, что экспорт зерновых из Украины упал в 25 раз, масла — в 13. Скорость экспорта сушей можно увеличить в 3-4 раза, но для этого потребуется запредельная нагрузка на "Укрзализныцю" и господдержка, считают эксперты.

Также мы сообщали, что совет Евросоюза одобрил отмену всех пошлин на украинский экспорт. В Евросоюзе рассчитывают, что это решение, которое будет действовать в течение года, позволит поддержать экономику Украины в условиях войны с РФ.