Королівський флот Великобританії не братиме участі у деблокуванні українських портів

Британські союзники обіцяють допомогти Україні з розблокуванням портів для експорту продуктів харчування, але не шляхом прямого входження Королівського флоту в Чорне море.

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Уряд Великобританії не має наміру відправляти кораблі Королівського флоту для розблокування українських портів і бойових дій з кораблями РФ. Про це повідомляє видання News Chain.

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Зазначається, що Великобританія і її союзники працюють над тим, щоб допомогти Україні експортувати життєво важливі продукти харчування, але планів того, щоб військові кораблі Королівського флоту допомогли прорвати російську блокаду, наразі британський уряд не має.

Міністр Грант Шаппс попередив членів британського уряду, що голод може забрати більше життя, ніж військове вторгнення Росії.

Раніше в американських і британських ЗМІ повідомляли, що ідея "захисного коридору" з Одеси була висунута міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом і міністринею закордонних справ Великобританії Ліз Трасс із потенціалом "коаліції охочих" надати кораблі.

Але уряд Великобританії вважає невисокою ймовірність того, що бойові кораблі Королівського флоту ризикують зіткнутися з Росією, щоб прорвати блокаду Путіна.

Згідно з міжнародною конвенцією, військові кораблі, які намагаються увійти в Чорне море через Босфор, мали повідомити турецький уряд за 15 днів.

Також зазначається, що криза, яка виникла, обговорювалася під час телефонної розмови між державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у вівторок.

У квітні Фокус розповідав, що експорт зернових з України впав у 25 разів, олії — у 13 разів. Швидкість експорту сушею можна збільшити в 3-4 рази, але для цього буде потрібно надмірне навантаження на "Укрзалізницю" і держпідтримка, вважають експерти.

Також ми повідомляли, що рада Євросоюзу схвалила скасування всіх мит на український експорт. У Євросоюзі розраховують, що це рішення, яке діятиме протягом року, дозволить підтримати економіку України в умовах війни з РФ.