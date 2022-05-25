Путин нападет на Словакию в случае захвата Украины, — премьер

Глава правительства Братиславы Эдуард Хегер уверен, что европейским странам нужно уменьшить потребление российских энергоресурсов, а также газа и нефти.

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Во время экономического форума в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер призвал мировых лидеров усилить давление на Россию, сообщает CNN.

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Чиновник в ходе своего выступления отметил, что агрессия России в Украине представляет опасность и для других европейских стран, поэтому все должны позаботиться о том, чтобы помочь Украине победить агрессора.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным вызвал войну в Украине. Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", — сказал Хегер.

Он также отметил, что если Украина проиграет в войне с Россией, Словакия станет следующей жертвой агрессора.

Издание отмечает, что Украина в последние годы углубила свои экономические и политические связи с ЕС, и Киев выразил желание присоединиться к Евросоюзу. Страны западных Балкан также добивались присоединения в течение нескольких лет.

Присоединение к ЕС обычно занимает несколько лет, поскольку страны должны соответствовать строгим критериям членства, прежде чем вступать в переговоры. Но на данный момент перспектива ускоренного вступления Украины в Евросоюз остается неопределенной из-за высказывания ряда западных политиков о том, что военное вторжение России в Украину не является причиной ускорения евроинтеграции Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что Словакия может отправить Украине истребители МиГ-29. Это может произойти в обмен на прикрытие воздушного пространства Словакии самолетами F-16 из Польши. Для посадки американских истребителей придется модернизировать словацкий аэропорт Слиач.

Также мы сообщали, что Литва, Латвия, Эстония и Словакия предлагают конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине для дальнейшего восстановления разрушенной инфраструктуры. Союзники Киева утверждают, что если Москва не прекратит военную агрессию — ЕС должен разорвать последние экономические связи с Кремлем, "гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать российской военной машине".