Путін нападе на Словаччину в разі захоплення України, — прем'єр

Глава уряду Братислави Едуард Геґер упевнений, що європейським країнам потрібно зменшити споживання російських енергоресурсів, а також газу та нафти.

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Під час економічного форуму в Давосі прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер закликав світових лідерів посилити тиск на Росію, повідомляє CNN.

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Чиновник у ході свого виступу зазначив, що агресія Росії в Україні становить небезпеку і для інших європейських країн, тому всі мають подбати про те, щоб допомогти Україні перемогти агресора.

"Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміс із Путіним викликав війну в Україні. Агресивна війна, люди гинуть. Українці проливають свою кров за наші цінності, тому нам це не потрібно", — сказав Геґер.

Він також зазначив, що якщо Україна програє у війні з Росією, Словаччина стане наступною жертвою агресора.

Видання зазначає, що Україна останніми роками поглибила свої економічні та політичні зв'язки з ЄС, і Київ висловив бажання приєднатися до Євросоюзу. Країни західних Балкан також вимагали приєднання протягом кількох років.

Приєднання до ЄС зазвичай займає кілька років, оскільки країни повинні відповідати суворим критеріям членства, перш ніж розпочати переговори. Але наразі перспектива прискореного вступу України в Євросоюз залишається невизначеною через висловлювання низки західних політиків про те, що військове вторгнення Росії в Україну не є причиною прискорення євроінтеграції України.

Раніше Фокус розповідав, що Словаччина може надіслати Україні винищувачі МІГ-29. Це може статися в обмін на прикриття повітряного простору Словаччини літаками F-16 із Польщі. Для посадки американських винищувачів доведеться модернізувати словацький аеропорт "Сліач".

Також ми повідомляли, що Литва, Латвія, Естонія та Словаччина пропонують конфіскувати заморожені російські активи та передати їх Україні для подальшого відновлення зруйнованої інфраструктури. Союзники Києва стверджують, що якщо Москва не припинить військову агресію, ЄС має розірвати останні економічні зв'язки з Кремлем, "гарантуючи, що жодні наші фінансові ресурси, продукти чи послуги не сприятимуть російській військовій машині".