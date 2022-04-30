Словаччина може надіслати Україні винищувачі МіГ-29: The New York Times назвала умову
Винищувачі МіГ-29 відправлять Україні в обмін на прикриття повітряного простору Словаччини літаками F-16 із Польщі. Для посадки американських винищувачів доведеться модернізувати словацький аеропорт Сліач.
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Словаччина незабаром може передати Збройним силам України (ЗСУ) радянські винищувачі МіГ-29. Про це пише американська газета The New York Times.
Передавання авіації Україні стало можливим завдяки домовленостям із Польщею щодо передавання літаків F-16 для патрулювання повітряного простору Словаччини.
Міністри оборони Словаччини та Польщі Ярослав Надь і Маріуш Блащак зустрілися у Братиславі 29 квітня. Польща пообіцяла розпочати патрулювання над Словаччиною у межах спільних зусиль щодо надання допомоги Україні.
"Словаччина прямо не заявила про спрямування в Україну своїх МіГ-29. Її представники порушили питання щодо можливості зробити це за умови знаходження альтернативного способу захисту свого повітряного простору", — зазначили журналісти.
Постачання винищувачів МіГ-29 — це рішення не НАТО, а військових двох країн, йдеться у матеріалі.
У Словаччини серйозні проблеми з експлуатацією МіГ-29 з технічного погляду безпеки також бракує пілотів, заявив Надь.
Польські F-16 мають злітати з польської бази, для їхньої посадки потрібно модернізувати словацький аеропорт Сліач. Літаки можна було б перемістити до населеного пункту Кучин, але це буде менш вигідно з географічної точки зору, заявив глава словацького Міноборони.
Минулого місяця Польща відмовилася напряму надати Україні свій парк МіГ-29, запропонувавши натомість доставити літаки на військову базу США в Німеччині, нагадала The New York Times.
Прессекретарка Міноборони Словаччини Мартіна Коваль 1 березня спростовувала можливість постачання винищувачів МіГ-29 в Україну.
МіГ-29 — радянський винищувач четвертого покоління. Він призначений для знищення повітряних цілей. Перший досвідчений політ МіГ-29 відбувся 6 жовтня 1977 року.
На початку березня цього року США не дозволили владі Польщі перекинути винищувачі МіГ-29 на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині. У НАТО пояснили таке рішення "серйозними побоюваннями всього альянсу".
13 квітня стало відомо, що Штати вже згодні постачати Україні авіацію і не висловилися проти передавання словацьких винищувачів МіГ-29. Словаччина має на озброєнні 12 винищувачів МІГ-29.
Також Словаччина стала першою країною, яка передала Україні комплекс ППО С-300.Важливо