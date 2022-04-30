Словаччина може надіслати Україні винищувачі МіГ-29: The New York Times назвала умову

Винищувачі МіГ-29 відправлять Україні в обмін на прикриття повітряного простору Словаччини літаками F-16 із Польщі. Для посадки американських винищувачів доведеться модернізувати словацький аеропорт Сліач.

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Словаччина незабаром може передати Збройним силам України (ЗСУ) радянські винищувачі МіГ-29. Про це пише американська газета The New York Times.

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Передавання авіації Україні стало можливим завдяки домовленостям із Польщею щодо передавання літаків F-16 для патрулювання повітряного простору Словаччини.

Міністри оборони Словаччини та Польщі Ярослав Надь і Маріуш Блащак зустрілися у Братиславі 29 квітня. Польща пообіцяла розпочати патрулювання над Словаччиною у межах спільних зусиль щодо надання допомоги Україні.

"Словаччина прямо не заявила про спрямування в Україну своїх МіГ-29. Її представники порушили питання щодо можливості зробити це за умови знаходження альтернативного способу захисту свого повітряного простору", — зазначили журналісти.

[ + – ] Словаччина прямо не заявила про спрямування в Україну літаків МіГ-29

Постачання винищувачів МіГ-29 — це рішення не НАТО, а військових двох країн, йдеться у матеріалі.

У Словаччини серйозні проблеми з експлуатацією МіГ-29 з технічного погляду безпеки також бракує пілотів, заявив Надь.

Польські F-16 мають злітати з польської бази, для їхньої посадки потрібно модернізувати словацький аеропорт Сліач. Літаки можна було б перемістити до населеного пункту Кучин, але це буде менш вигідно з географічної точки зору, заявив глава словацького Міноборони.

[ + – ] F-16 злітатимуть з авіабази в Польщі Фото: trump-elections

Минулого місяця Польща відмовилася напряму надати Україні свій парк МіГ-29, запропонувавши натомість доставити літаки на військову базу США в Німеччині, нагадала The New York Times.

Прессекретарка Міноборони Словаччини Мартіна Коваль 1 березня спростовувала можливість постачання винищувачів МіГ-29 в Україну.

МіГ-29 — радянський винищувач четвертого покоління. Він призначений для знищення повітряних цілей. Перший досвідчений політ МіГ-29 відбувся 6 жовтня 1977 року.

На початку березня цього року США не дозволили владі Польщі перекинути винищувачі МіГ-29 на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині. У НАТО пояснили таке рішення "серйозними побоюваннями всього альянсу".

13 квітня стало відомо, що Штати вже згодні постачати Україні авіацію і не висловилися проти передавання словацьких винищувачів МіГ-29. Словаччина має на озброєнні 12 винищувачів МІГ-29.

Також Словаччина стала першою країною, яка передала Україні комплекс ППО С-300.

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