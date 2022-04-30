Словакия может отправить Украине истребители МиГ-29: The New York Times назвала условие

Истребители МиГ-29 отправят Украине в обмен на прикрытие воздушного пространства Словакии самолетами F-16 из Польши. Для посадки американских истребителей придется модернизировать словацкий аэропорт Слиач.

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Словакия в скором времени может передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) советские истребители МиГ-29. Об этом пишет американская газета The New York Times.

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Передача авиации Украине стала возможной благодаря договоренностям с Польшей о передачи самолетов F-16 для патрулирования воздушного пространства Cловакии.

Министры обороны Словакии и Польши Ярослав Надь и Мариуш Блащак встретились в Братиславе 29 апреля. Польша пообещала начать патрулирование над Словакией в рамках совместных усилий по оказанию помощи Украине.

"Словакия прямо не заявила о направлении в Украину своих МиГ-29. Ее представители подняли вопрос о возможности сделать это при условии нахождения альтернативного способа защиты своего воздушного пространства", – отметили журналисты.

[ + – ] Словакия прямо не заявила о направлении в Украину самолетов МиГ-29

Поставки истребителей МиГ-29 – это решение не НАТО, а военных двух стран, говорится в материале.

У Словакии серьезные проблемы с эксплуатацией МиГ-29 с технической точки зрения безопасности, также не хватает пилотов, заявил Надь.

Польские F-16 должны взлетать с польской базы, для их посадки нужно модернизировать словацкий аэропорт Слиач. Самолеты можно было бы переместить в населенный пункт Кучин, но это будет менее выгодно с географической точки зрения, заявил глав словацкого Минобороны.

[ + – ] F-16 будут взлетать с авиабазы в Польше Фото: BBC

В прошлом месяце Польша отказалась напрямую предоставить Украине свой парк МиГ-29, предложив вместо этого доставить самолеты на военную базу США в Германии, напомнила The New York Times.

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль 1 марта опровергала возможность поставок истребителей МиГ-29 в Украину.

МиГ-29 – советский истребитель четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения воздушных целей. Первый опытный полет МиГ-29 состоялся 6 октября 1977 года.

В начале марта этого года США не позволили властям Польши перебросить истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. В НАТО объяснили такое решение "серьезными опасениями у всего альянса".

13 апреля стало известно, что Штаты уже согласны поставлять Украине авиацию и не высказались против передачи словацких истребителей МиГ-29. Словакия имеет на вооружении 12 истребителей МиГ-29.

Также Словакия стала первой страной, которая передала Украине комплекс ПВО С-300.

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