США не возразили: Словакия может передать Украине истребители МиГ-29

По словам премьер-министра Хегера, Словакия хочет прекратить эксплуатацию советской техники так как без российских комплектующих ее небезопасно использовать.

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Словакия может передать Украине истребители МиГ-29. В США не выразили протеста против поставок авиации. Об этом сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч в Твиттере.

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Указывается, что Соединенные Штаты не выразили протеста против передачи словацких истребителей МиГ-29. Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что постсоветская техника на вооружении армии рискованна без поставок российских комплектующих. Братиславу такие поставки не устроят, поэтому они ведут переговоры о поставках истребителей.

Всего на вооружении Словакии находится 12 МиГ-29. Их планируют заменить на американские F-16.

Также Словакия стала первой страной, которая передала Украине комплекс ПВО С-300.

Напомним, 9 марта США отвергло предложение Польши передать Украине МиГ-29. Для этого тогда не было оснований. 6 марта на пресс-конференции в Молдове госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29.

Как заявил Владимир Зеленский, если бы у Украины было достаточное количество техники и авиацию, то ВСУ смогли бы деблокировать Мариуполь.