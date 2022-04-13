США не заперечили: Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29

За словами прем'єр-міністра Геґера, Словаччина хоче припинити експлуатацію радянської техніки, оскільки без російських деталей для комплектування її небезпечно використовувати.

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Словаччина може передати винищувачі МіГ-29. У США не висловили протесту проти постачання авіації. Про це повідомляє репортер Foreign Policy Джек Детч у Твіттері.

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Йдеться про те, що Сполучені Штати не висловили протесту проти передачі словацьких винищувачів МіГ-29. Раніше прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що пострадянська техніка на озброєнні армії ризикована без постачання російських деталей для комплектування. Братиславу такі постачання не влаштують, тому вони ведуть переговори про постачання винищувачів.

Усього на озброєнні Словаччини знаходиться 12 МІГ-29. Їх планують замінити американськими F-16.

Також Словаччина стала першою країною, яка передала Україні комплекс ППО С-300.

Нагадаємо, 9 березня США відкинула пропозиція Польщі передати Україні МіГ-29. Для цього тоді не було підстав. 6 березня на пресконференції в Молдові держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про можливість передачі Польщею Україні винищувачів МіГ-29.

Як заявив Володимир Зеленський, якби Україна мала достатню кількість техніки та авіацію, то ЗСУ змогли б деблокувати Маріуполь.