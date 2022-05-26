Хотел сбежать с деньгами: экс-президент Молдовы Игорь Додон арестован на 30 дней

Прокуроры просили отправить бывшего президента в тюрьму. Игорь Додон обвиняет действующего главу страны и посольство США в преследовании.

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Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону присудили домашний арест на 30 суток. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.md со ссылкой на решение суда Чекан 26 мая.

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Судьи частично удовлетворили требования прокуроров, которые настаивали на помещении Додона в изолятор сроком на 1 месяц. Обвиняемый вместе с экс-президентом его родственник Петру Мериняну приговорили к аресту на 30 суток, его поместят в тюрьму №13 в Кишиневе.

Прокурор по борьбе с коррупцией Петру Ярмалюк отметил, что Додон хотел выехать из Молдовы 26 мая в 9:00 утра за границу.

"Были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть Молдову", — подчеркнул Ярмалюк.

Выступая перед журналистами после заседания суда Додон обвинил действующего президента Молдовы Майю Санду и посольство США в фабрикации дела.

"Считаю это дело политическим заказом Санду. Как только она стала президентом, она сразу обратилась к прокурорам, чтобы на меня завели уголовное дело и отправили в тюрьму", — заявил бывший лидер страны.

[ + – ] Додон говорит, что его дело расследуют 53 прокурора

По информации Додона, для расследования его дела привлекли 53 прокурора. Несмотря на это, он утверждает, что обвинения в госизмене и незаконном обогащении – это выдумка и попытка запугивания оппонентов Майи Санду.

Американские дипломаты, как сказал Додон, "наставляют" прокуроров по работе с его делом.

"Цель дела — отвлечь внимание от социальных проблем: тарифы, цены на бензин. Кого посадят в тюрьму осенью, когда бензин и газ будут еще дороже", — отметил он.

[ + – ] Додон считает, что власти хотят оказать на него давление

Второй целью своего ареста Додон считает попытку властей оказать на него психологическое давление.

Адвокат Додона накануне суда почти не сомневается в том, что подзащитного арестуют. Лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин защитил Игоря Додона, сказав, что из него не стоит делать "героя маскарадного шоу".

Напомним, что Игоря Додона задержали 24 мая на 72 часа, он проходит подозреваемым по следующим статьям: госизмена, пассивная коррупция, финансирование партии криминальной организацией и незаконное обогащение.

В его доме устроили обыск, а позже увезли на белом микроавтобусе в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией.