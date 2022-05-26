Хотів втекти з грошима: експрезидента Молдови Ігоря Додона заарештували на 30 днів

Прокурори просили відправити колишнього президента до в'язниці. Ігор Додон звинувачує чинного главу країни та посольство США у переслідуванні.

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Колишньому президенту Молдови Ігореві Додону присудили домашній арешт на 30 діб. Про це пише молдавське видання NewsMaker.md із посиланням на рішення суду Чекан 26 травня.

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Судді частково задовольнили вимоги прокурорів, які наполягали на приміщенні Додона до ізолятора терміном на 1 місяць. Обвинувачений разом з експрезидентом його родич Петру Мериняну засудили до арешту на 30 діб, його помістять до в'язниці №13 у Кишиневі.

Прокурор боротьби з корупцією Петру Ярмалюк зазначив, що Додон хотів виїхати з Молдови 26 травня о 9:00 ранку за кордон.

"Виявлені великі суми в іноземній валюті, що свідчить про те, що він мав на меті залишити Молдову", — наголосив Ярмалюк.

Виступаючи перед журналістами після засідання суду, Додон звинуватив чинну президентку Молдови Маю Санду та посольство США у фабрикації справи.

"Вважаю цю справу політичним замовленням Санду. Як тільки вона стала президенткою, вона одразу звернулася до прокурорів, щоб на мене завели кримінальну справу та відправили до в'язниці", — заявив колишній лідер країни.

[ + – ] Додон каже, що його справу розслідують 53 прокурори

За інформацією Додона, для розслідування його справи залучили 53 прокурори. Попри це він стверджує, що звинувачення в держзраді та незаконному збагаченні — це вигадка та спроба залякування опонентів Маї Санду.

Американські дипломати, як сказав Додон, "наставляють" прокурорів на роботу з його справою.

"Мета справи — відвернути увагу від соціальних проблем: тарифи, ціни на бензин. Кого посадять у в'язницю восени, коли бензин і газ будуть ще дорожчими", — зазначив він.

[ + – ] Додон вважає, що влада хоче чинити на нього тиск

Другою метою свого арешту Додон вважає спробу влади чинити на нього психологічний тиск.

Адвокат Додона напередодні суду майже не сумнівається, що підзахисного заарештують. Лідер молдавських комуністів Володимир Воронін захистив Ігоря Додона, сказавши, що з нього не варто робити "героя маскарадного шоу".

Нагадаємо, що Ігоря Додона затримали 24 травня на 72 години, він проходить підозрюваним за такими статтями: держзрада, пасивна корупція, фінансування партії кримінальною організацією та незаконне збагачення.

У його будинку влаштували обшук, а пізніше відвезли на білому мікроавтобусі до ізолятора Національного центру боротьби з корупцією.