Договорились о бартере: Иран будет поставлять в РФ турбины в обмен на сталь и цинк

Вице-премьер РФ Новак передал иранскому правительству список продукции, необходимой России в автомобильной, фармацевтической и судостроительной сферах. Стороны договорились о признании платежных систем Shetab и "Мир".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Иран и Россия договариваются о введении крупных бартерных соглашений для упрощения торговли между двумя странами. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на министра торговли и промышленности Ирана Резу Фатеми Амина.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, Тегеран планирует поставлять РФ газовые турбины и автомобильные запчасти в обмен на сталь и другие металлы. Как сообщают журналисты, Иран серьезно заинтересован в импорте цинка, свинца и глинозема для своих металлургической и горнодобывающей отраслей. И бартерные соглашения с Москвой как раз могут удовлетворить растущий внутренний спрос, заявил Амин во время заседания совместной ирано-российской комиссии.

Некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку или ремонт газовых турбин для российских электростанций, уточняет издание.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, сопредседатель ирано-российской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, в свою очередь сказал, что ежегодная стоимость экономических связей между двумя странами может увеличиться в 10 раз и достичь $40 млрд.

Оуджи провел в Тегеране официальную встречу с российским вице-премьером Александром Новаком, во время которой они подписали соглашения о сотрудничестве по энергетическим и банковским вопросам. Как пишет российское агентство РБК, Новак передал иранскому правительству список продукции, необходимой России в автомобильной, фармацевтической и судостроительной сферах.

Кроме этого, Иран и Россия договорились о взаимном признании платежных систем Shetab и "Мир", рассказал журналистам Новак.

Фокус писал, что Израиль впервые проводит учения по сценарию полномасштабной операции против Ирана. Израильские солдаты должны быть готовы к нападению со стороны Ирака, Йемена и Сирии под эгидой Ирана.

Напомним, по данным The Guardian, РФ использует в Украине контрабандное оружие из Ирака и Ирана.